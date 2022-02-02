Харків'янка благає врятувати її від чоловіка-тирана, який 5 років знущається над нею на очах у дітей

Інцидент стався в центрі міста на площі Свободи. На кадрах, викладених у мережі, видно, як у припаркованому легковику BMW жінку силою втримує водій.

Очевидець зробив спробу втрутитися, але чоловік пригрозив, що це для небайдужого може погано скінчитися. В результаті жінка змогла втекти від свого мучителя, а той став кидатися на свідків, після чого побіг за дівчиною.

Автори публікації в мережі зазначили, що жінку звуть Катерина, і просили її відгукнутися і повідомити, чи все з нею в порядку.

Пізніше з'явився запис з розповіддю самої харків'янки. Вона розповіла, що 5 років живе в шлюбі з чоловіком, який її систематично б'є. У них двоє дітей, і такі знущання відбуваються на очах у малюків, що травмує дитячу психіку.

Катерина на відео зізнається, що просто не знає, до кого звернутися за допомогою, і що потрібно робити в таких ситуаціях. Порвати з брутальним чоловіком або втекти від нього вона боїться, оскільки "мене можуть вбити або скалічити, як мій чоловік погрожує зробити мені всі ці роки".

"Мій чоловік погрожує мені, що покалічить, що переріже моїх батьків, завдасть тілесних ушкоджень, що забере у мене моїх діток, а головне - людина ця вживає наркотики, на тлі яких у неї "бачення", яких ніколи не було і дуже загострюється агресія", - розповідає жінка.

Вона також додала, що більше не може терпіти знущань і побиття, і просто хоче жити спокійно.

У відповідь на прохання про допомогу в ситуаціях, коли відбувається сімейне насильство, користувачі мережі в коментарях дали дівчині контакти організацій, на які можна звертатися в подібних випадках.

Відео: у Харкові жінка просить про допомогу і скаржиться на чоловіка, який її б'є 5 років

Куди звертатися про домашнє насильство

Як розповідають у поліції, страждати від домашнього насильства можуть ті, кого ви знаєте. У поліції закликали не терпіти насильство, проте звертатися за допомогою. Зробити це можна за такими номерами:

Спецлінія "102"

Гаряча лінія "15-47"

Безоплатна правова допомога "0 800 213 103"

"Якщо ви або ваші близькі стали жертвою насильства в сім’ї у такому випадку вам необхідно звернутися до управління або відділу у справах сім’ї та молоді місцевої держадміністрації або до поліції. Відмова у прийнятті й розгляді заяви не допускається", - вказують у прес-службі Нацполіції.

Необхідно знати, що прийняття, облік і розгляд заяв здійснюється за місцем проживання постраждалої людини або ж стосовно якої існує загроза вчинення насильства.

У заяві зазначаються:

прізвище, ім'я та по батькові постраждалого;

місце проживання постраждалого або члена сім'ї, стосовно якого існує реальна загроза вчинення насильства.

інформація про те, ким вчинено насильство в сім'ї, час і місце його вчинення, умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування, інші обставини вчинення насильства в сім'ї.

Відомості про особисте життя та інша інформація, що міститься в заяві, не підлягають розголошенню.