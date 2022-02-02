Харьковчанка умоляет спасти ее от мужа-тирана, который 5 лет издевается над ней на глазах у детей

Инцидент произошел в центре города на площади Свободы. На кадрах, выложенных в сети, видно, как в припаркованной легковушке BMW женщину силой удерживает водитель.

Очевидец предпринял попытку вмешаться, но мужчина пригрозил, что это для неравнодушного может плохо кончиться. В итоге женщина смогла сбежать от своего мучителя, а тот стал бросаться на свидетелей, после чего побежал за девушкой.

Авторы публикации в сети отметили, что женщину зовут Катерина, и просили ее откликнуться и сообщить, все ли с ней в порядке.

Позже появилась запись с рассказом самой харьковчанки. Она рассказала, что 5 лет живет в браке с мужчиной, который ее систематически избивает. У них двое детей, и такие расправы происходят на глазах у малышей, что травмирует детскую психику.

Катерина на видео признается, что просто не знает, к кому обратиться за помощью, и что нужно делать в таких ситуациях. Порвать с брутальным мужем или уйти от него она боится, так как "меня могут убить или искалечить, как мой муж угрожает сделать мне все эти годы".

"Мой муж угрожает мне, что покалечит, что перережет моих родителей, нанесет телесные повреждения, что заберет у меня моих деток, а главное - человек этот употребляет наркотики, на фоне которых у него "видения", которых никогда не было и очень обостряется агрессия", - рассказывает женщина.

Она также добавила, что больше не может терпеть издевательств и избиений, и просто хочет жить спокойно.

В ответ на просьбы о помощи в ситуациях, когда происходит семейное насилие, пользователи сети в комментариях дали девушке контакты организаций, на которые можно обращаться в подобных случаях.

Видео: в Харькове женщина просит о помощи и жалуется на мужа, который ее избивает 5 лет

Куда обращаться о домашнем насилии

Как рассказывают в полиции, страдать от домашнего насилия могут те, кого вы знаете. В полиции призвали не терпеть насилие, но обращаться за помощью. Сделать это можно по таким номерам:

Спецлиния "102"

Горячая линия "15-47"

Бесплатная правовая помощь "0 800 213 103"

"Если вы или ваши близкие стали жертвой насилия в семье, в таком случае вам необходимо обратиться в управление или отдел по делам семьи и молодежи местной госадминистрации или в полицию. Отказ в принятии и рассмотрении заявления не допускается", - указывают в пресс-службе Нацполиции.

Необходимо знать, что принятие, учет и рассмотрение заявлений осуществляется по месту жительства пострадавшего или в отношении которого существует угроза совершения насилия.

В заявлении указываются:

фамилия, имя и отчество пострадавшего;

место жительства пострадавшего или члена семьи, в отношении которого существует реальная угроза совершения насилия.

информация о том, кем совершено насилие в семье, время и место его совершения, умышленные действия физического, сексуального, психологического или экономического толка, другие обстоятельства совершения насилия в семье.

Сведения о личной жизни и другая информация, содержащаяся в заявлении, не подлежат разглашению.