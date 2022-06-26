RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Харків'яни борються за життя пташенят лелек, які сильно травмувалися через негоду

Фото: у Харкові лікують пташенят лелек, які сильно постраждали через грозу (facebook.com/spt.kh)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові зоозахисники і ветеринари рятують пташенят лелек, які дуже сильно травмувалися після падіння разом з гніздом з дерева через грозу. У птахів переламані крила і лапки, є пошкодження голови та внутрішніх органів.

Про це розповіли активісти організації "Порятунок тварин Харків" на сторінці в Facebook.

Що призвело до травмування маленьких лелек

Пташенята сильно поранилися в селищі Філатове під Харковом. Лелеки вже 15 років гніздилися і жили на груші біля однієї з хат, але в п'ятницю під час сильної грози стовбур дерева з пернатими звалився.

Два пташенята впали на дах сараю і тому отримали менш важкі травми. А третій, який постраждав сильніше, виявився затиснутий між сараєм і гніздом. Щоб його звільнити, люди копали землю.

Пташенята лелек сильно постраждали після падіння з дерева через негоду (фото: facebook.com/spt.kh)

"Батьки пташенят залишилися на даху будинку, були дуже збентежені. Люди будуть за ними наглядати", - розповіли зоозахисники.

Поранених пташенят лелек відвезли до Харкова до фахівця для надання медичної допомоги.

Батьки лелек чекають, коли їхні пташенята повернуться з лікарні здоровими (фото: facebook.com/spt.kh)

Який стан у пернатих малюків

Один з лелек отримав сильний забій голови, і його нудить. Найімовірніше, постраждали внутрішні органи - з клювання і заднього проходу йде кров. Примусове годування викликає блювоту.

Друге пташеня зламало праве крило, але його загальний стан краще, ніж у першого братика.

Третій, який отримав найважчі травми, знаходиться в критичному стані. У нього переламані обидва крила. Одне доведеться ампутувати, а друге, як сподівається ветеринар, вдасться зберегти. Також у пташеняти перелом лапи зі збереженою чутливістю - йому наклали шину.

Про поранених пташенят лелек піклуються активісти та ветеринар (фото: facebook.com/spt.kh)

Лікування пташенят лелек

Всі маленькі лелеки отримують протишокові препарати, антибіотики, комплекс препаратів при черепно-мозковій травмі, живильні розчини.

Також всі пернаті брати знаходяться під киснем.

"Лікар бореться за життя маленьких лелек і робить все можливе для їх порятунку", - зазначили зоозахисники.

Брати лелеки лікуються в Харкові (фото: facebook.com/spt.kh)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як переживають війну дикі тварини у відомому українському парку природи.

Також нещодавно стало відомо про моторошний випадок - російські окупанти спалили стайню з кіньми під Сєвєродонецьком у Метьолкіно, і тварини згоріли живцем.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків