У Харків прийшла справжня зима: місто засипало снігом (фото)

В Україну увірвалася справжня зима. Похолодання та опади приніс в країну циклон. Слідом за Одесою снігом засипало і Харків. Жителі міста нарешті дочекалися зими і з задоволенням радіють сніговому покриву.

Як повідомляє видання "Новини Харкова", вже вночі на занесені снігом вулиці Харкова виїхали понад 140-ка одиниць техніки. До цього часу у багатьох місцях утворилися затори. Зокрема, в'їхати в місто з боку Полтавського Шляху було проблематично. Затори утворилися на пр. Гагаріна, Московському, в районі пл. Конституції, вулицях Сумській, Клочківській, Шевченка, Веринской, Героїв Праці, на Журавлівському узвозі.

Люди в соцмережах радіють першому в цьому році снігу і публікують фото і відео в соцмережах.

У Харкові випав сніг (фото з соцмереж)

Місцеві мешканці запитують у соцмережах, чи подобається людям така погодка. Думки розділилися. Для когось це зимова казка, а для когось - причина не виходити з дому.

У Харкові сніг засипав місто (фото з соцмереж)

На опублікованих в мережі відео можна спостерігати, як снігоприбиральна техніка чистить місто.

У Харків прийшла зима

Як ми раніше писали, в Україну прийшла справжня зима з похолоданням і снігом, як це і прогнозували синоптики. Так, першою під сніговим покривом виявилася Одеса.