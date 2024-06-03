В Харьковской области огороды "атакуют" вредители: как бороться и уберечь растения

В Харьковской области предупредили о появлении и развитии главных вредителей сельскохозяйственных культур. В частности, скоро появятся гусеницы совки.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
Специалисты Управления фитосанитарной безопасности и контроля в растениеводстве на протяжении последней недели заметили лет бабочек и откладывание яиц подгрызающими (озимой, восклицательной) и листогрызущими (хлопчатничной, капустной) совками.
Совки - это ночные бабочки разных видов, которые откладывают яйца на растениях, их остатках и поверхности почвы. Гусеницы листогрызущих совок объедают листья, молодые стебли, побеги, бутоны и соцветия сельскохозяйственных культур, а гусеницы подгрызающих совок - корни или стебли на поверхности почвы.
Такими вредителями могут быть поражены посевы свеклы, кукурузы, подсолнечника и картофеля.
Специалисты отметили, что начало появления гусениц ожидают в ближайшие 7-14 дней. Избавиться от них можно с помощью инсектицидов.
Против гусениц листогрызущих совок посевы кукурузы и подсолнечника возделывают при наличии 6-8% обитаемых растений.
Чтобы избавиться от этих вредителей, нужно соблюдать несколько правил:
Бабочки, гусеницы, портящие ваш урожай, не сразу заметны на грядках, поскольку они неярки, невзрачны и безвредны на первый взгляд. Поэтому, чтобы не потерять урожай, нужно регулярно внимательно осматривать посадки и уничтожать бабочек, кладки их яиц, пока из них не появилось огромное количество прожорливых гусениц.
"Сельхозтоваропроизводителям рекомендуется взять под постоянный контроль фитосанитарное состояние посевов сельскохозяйственных культур и принять меры по проведению своевременных химических обработок разрешенными к использованию инсектицидами, соблюдая регламенты их применения и с обеспечением сохранения полезной энтомофауны и медоносных пчел", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, какие растения помогают в защите от болезней и вредителей.
Также мы писали, как избавиться от тли и колорадского жука на огороде.