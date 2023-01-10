Харьковчане увидели одно из самых прекрасных явлений зимы в Украине (фото)

Недавно в Харькове зафиксировали ночную температуру 18 градусов мороза. В течение этого времени местами образовалась невероятная сказочная изморозь.
Фотографиями удивительного явления поделился синоптик Игорь Кибальчич на своей странице в Facebook.
Редкое явление называется кристаллическая листовидная изморозь. По словам специалиста, она образуется только при определенных погодных условиях.
"Образуется в безветренную морозную погоду за счет большой разницы температуры подстилающей поверхности и нижнего слоя воздуха", - пишет Игорь Кибальчич.
Так выглядит сказочная изморозь в Харькове (фото: facebook.com/mammatocumulus)
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