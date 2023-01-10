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Харьковчане увидели одно из самых прекрасных явлений зимы в Украине (фото)

Явление называется кристаллическая листовидная изморозь (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Недавно в Харькове зафиксировали ночную температуру 18 градусов мороза. В течение этого времени местами образовалась невероятная сказочная изморозь.

Фотографиями удивительного явления поделился синоптик Игорь Кибальчич на своей странице в Facebook.

Как выглядит уникальная изморозь

Редкое явление называется кристаллическая листовидная изморозь. По словам специалиста, она образуется только при определенных погодных условиях.

"Образуется в безветренную морозную погоду за счет большой разницы температуры подстилающей поверхности и нижнего слоя воздуха", - пишет Игорь Кибальчич.

Так выглядит сказочная изморозь в Харькове (фото: facebook.com/mammatocumulus)

Раньше мы рассказывали, будет ли в Украине потепление в ближайшее время.

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