Ханука 2024: когда празднуют, история и традиции праздника огней

Дата Хануки 2024 года

В 2024 году Ханука начнется вечером в воскресенье, 22 декабря, и продлится до вечера понедельника, 30 декабря. Праздник длится восемь дней, что символизирует чудо Хануки, когда лампада горела в течение восьми дней, несмотря на нехватку оливкового масла.

История праздника

Ханука имеет глубокие исторические корни. Праздник отмечает события, которые произошли во 2 веке до нашей эры, когда иудейский народ под руководством Маккавеев одержал победу над сирийско-греческими войсками. После этой победы иудеи восстановили Второй храм в Иерусалиме, а его оскверненный алтарь освятили заново.

После смерти полководца Александра Македонского, под власть которого перешли жители Иудеи, к власти пришли люди, у которых были совсем другие и более жесткие взгляды. Один из таких правителей захватил Иерусалимский храм, а через некоторое время все святыни отправил в Сирию, в том числе и золотую Менору.

Иудеям это не понравилось, и они подняли восстание, которое длилось три года. После своей победы они обнаружили в оскверненном храме только один сосуд с маслом для лампад.

По преданию, этого масла должно было хватить лишь на сутки, но почему-то огонь прогорел ровно восемь дней и за это время иудеи смогли привести свой храм в полный порядок, освятить его и приготовить достаточно масла для лампад.

На Хануку нужно зажечь 8 свечей на Ханукии (фото: pixabay.com)

Традиции праздника

Ханука известна своими теплыми и светлыми традициями, которые объединяют семьи:

Зажигание ханукии

Каждый вечер Хануки зажигают одну свечу на ханукии - специальном подсвечнике с девятью свечами. Девятая свеча, которая называется шамаш, используется для зажигания других. Первую свечу разрешено зажигать главе семьи и мальчикам, которым исполнилось 9 лет. А за полчаса до зажигания свечей запрещено есть.

Традиционные блюда

На праздник готовят блюда, жаренные в масле, например латкес (картофельные оладьи) и суфганиот (пончики с разнообразными начинками). Эти блюда символизируют чудо масла. Также употребляют молочные блюда из сыра.

Игры и подарки

Детям дарят мелкие подарки и деньги (хануке гельт). Популярным развлечением является игра в дредель - четырехгранный волчок с буквами, которые напоминают о чуде Хануки.

Молитвы и песни

Во время праздника читают особые молитвы из Торы и поют традиционные песни, которые прославляют божественное вмешательство и чудо света.

Что запрещено на Хануку

Во время Хануки не постятся и не придерживаются строгих диет.

Женщины на Хануку не должны выполнять любую работу, когда горят свечи. Так они выражают свою благодарность Богу.

Свет от ханукальных свечей нельзя использовать в бытовых целях, например, для работы или чтения.

В дни Хануки запрещено оплакивать умерших и этот праздник посвящают живым родственникам, друзьям и семье.

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