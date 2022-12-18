Ханука 2022: когда отмечают праздник и зажигают свечи

Ханука - ежегодный великий праздник, который отмечают иудеи во всем мире. Этот праздник отмечают неделю и в первый вечер обязательно зажигают свечи на ханукии - специальном подсвечнике.
Традиции Хануки и когда ее будут отмечать в 2022 году - читайте в материале Styler.
Ежегодно Ханука отмечается 25-го числа кислева месяца - по иудейскому календарю. В обычном календаре дата разная - как правило, в конце ноября - начале декабря.
В 2022 году начало Хануки выпадает на воскресенье, 18 декабря и продлится до понедельника, 26 декабря.
Это еврейский праздник, который символизирует победу в войне между святым и нечистью, между добром и злом. В переводе с иврита Ханука значит - преданность.
За 300 лет до нашей эры Греческая империя времен Александра Македонского пришла к власти и захватила многие страны на нашей планете. В тот период проповедовались культура захватчиков, а жители пострадавших стран сильно страдали.
В Иерусалиме произошло противостояние двух культур - в греческой культуре тело и душа были разделены, а в еврейской всегда тело было во взаимосвязи с духом. Противостояние привело к сильному сопротивление и маленькая группа иудеев победила огромное греческое войско. Именно этой победе и посвящен праздник Хануки.
В первый вечер праздника ставят специальный подсвечник, который называется ханукия. В нем зажигают восемь свечей. Центральную зажигают в первый день, она называется шамаш, а остальные добавляют ежедневно. Свечи добавляют слева направо.
Ханукию зажигают до заката и свечи не должны успеть догореть до начала темноты.
Ханукию обычно ставят на подоконник. В дни Хануки иудеи ставят на стол самые вкусные блюда и веселятся. На столах часто бывают пончики с фруктами или шоколадом, посыпанные сахарной пудрой. Также на стол ставят жареный хлеб с чесноком и картофельные оладьи латкес, которые похожи на наши деруны.
При этом в дни Хануки взрослые продолжают ходить на работу и заниматься всеми повседневными делами, а вот дети в эту неделю отдыхают - у них каникулы.
В дни Хануки иудеи не соблюдают пост
Женщинам запрещено выполнять любую работу во время горения свечей - так они выражают свою признательность Всевышнему.
Свет ханукальных свечей нельзя использовать для бытовых вещей - для работы, чтения и так далее.
Масло и фитили от ханукии нельзя беречь - их нужно сжечь после окончания праздника.
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