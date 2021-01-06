Хакери масово атакують українців через Telegram: можна позбудеться свого аккаунту

В популярному месенджері Telegram зловмисники надсилають небезпечне посилання. Якщо його відкрити, то ваш аккаунт зможуть зламати. При цьому підступ полягає в тому, що посилання приходить від когось з ваших знайомих.
Після переходу на посилання людині пропонують ввести номер мобільного телефону. Про це розповів користувач мережі Віктор Фантаєв на своїй сторінці в Facebook.
"На цьому моменті посилання я закрив. Втім, і телеграм свій у цей момент я вже втратив, спроби зайти у свій аккаунт закінчувалися тим, що через 15 секунд він відключався (з будь-якого пристрою)", - повідомив Фантаєв і опублікував скрін з шкідливим посиланням.
Скріншот з Telegram
В коментарях до посту інші користувачі мережі розповіли, що теж отримували такі посилання, але вони не відкривали їх.
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