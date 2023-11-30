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В хабе "ЯМариуполь" в Днепре продолжается выдача продовольственной помощи от Фонда Ахметова

Четверг 30 ноября 2023 20:46
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В хабе "ЯМариуполь" в Днепре продолжается выдача продовольственной помощи от Фонда Ахметова В хабе "ЯМариуполь" в Днепре продолжается выдача продовольственной помощи от Фонда Ахметова (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

В Днепре вынужденные переселенцы из Мариуполя получают гуманитарную помощь. Выдачи осуществляются в местном центре поддержки "ЯМариуполь", в который Фонд Рината Ахметова направил 3 тысячи продуктовых наборов.

Об этом говорится в сообщении фонда.

В каждом продукты первой необходимости: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и подсолнечное масло. Это важная поддержка для людей, которых война вынудила эвакуироваться из родного города.

В течение осени гуманитарных хабов "ЯМариуполь", функционирующих в 16 городах Украины, Фонд Рината Ахметова передал 20 тысяч продуктовых наборов.

В 2022 году для центров "ЯМариуполь" в разных городах поступило 40 тысяч гигиенических наборов и 16 тысяч продуктовых наборов от фонда. В мае 2023 фонд отгрузил 20 тысяч продуктовых наборов.

Также Фонд Рината Ахметова является партнером пилотного проекта временного социального жилья для мариупольцев #ЯМариупольЖилье.

С 2014 года фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

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