Давай взятку за путевки, либо отдыхай "дикарем". Какими на самом деле были отпуска в СССР

Российская пропаганда часто распространяет мифы об идеальной жизни в СССР. Вроде бы как тогда всем гражданам бесплатно раздавали квартиры, ежегодные путевки на море были доступны всем, и вообще советские люди были самыми счастливыми в мире. Однако действительно ли рядовой гражданин мог себе позволить поехать на отдых в Крым и наслаждаться всеми благами цивилизации?

О том, какими на самом деле были отпуска в СССР, рассказали на странице Filter mkip в Instagram.

Какими были отпуска во времена СССР

В июне 1918 года большевики ввели понятие трудового отпуска, к тому же оплаченного. Но действительно отдохнуть во время этого отпуска удавалось только привилегированным и приближенным к власти людям.

Партийцы часто имели 3 или даже 5 месяцев отдыха в год. Но потом их ограничили до 1 месяца. И фактически запретили отдых за границей. Партийцев направляли в санатории Крыма или Кавказа.

Условия в санаториях для партийцев в то время считались очень хорошими. Их забирали с вокзала, селили эти лучшие номера и качественно кормили. Такие же привилегии предоставляли и их родственникам.

Обычные работники к 1967 году имели всего 12 дней отпуска в год, позже их количество увеличилось до 15 дней. Также давали дополнительные дни отпуска в зависимости от условий труда, стажа и т. д. Позже отпуск увеличился до 24 дней в год.

Пляж на берегу Черного моря (фото: patrioty.org.ua)

Действительно ли бесплатные путевки были доступны всем

Курорты Крыма и Кавказа были самыми популярными не только среди партийцев, но и среди обычных людей. Но попасть на такой отдых можно было только, имея путевку. Их количество было ограниченным, так что не всем выпадал шанс отдохнуть. Поскольку путевки могли получить не все, это способствовало коррупции.

Чтобы получить ее, нужно было не только предоставить справку от врача, но и дать взятки. Были даже казусные случаи, когда мужчин отправляли в санаторий по гинекологической путевке. Также на курорт можно было попасть за курсовкой - отдыхающий получал лечение и питание в санатории, но без жилья.

Поскольку отдых за счет государства был доступен не всем, то после Второй мировой советские люди начали массово ездить на море без путевок. Жили они в машинах или палатках прямо на берегу. Таких отдыхающих начали называть дикарями.

Кроме моря люди также отправлялись в горы, популярным был и отдых в санаториях Львовской области - в Моршине, Трускавце, Немирове.

Отдых в Моршине во времена СССР (фото: Фотографии старого Львова)

Каким был отдых и развлечения

В санаториях самой популярной процедурой были лечебные грязевые ванны, некоторым отдыхающим назначали и сероводородные. Также проходили лечение банками, принимали душ Шарко, делали электрофрезы, массажи и пили минеральную воду.

Привычного для современных курортов - шведского стола - не было. Кормили всех стандартным меню, также врач мог назначить диетическое питание, в случае необходимости.

Свободное от процедур время люди проводили на пляже, танцах, в библиотеке, играли в шахматы или прогуливались на свежем воздухе. Иногда организовывались экскурсии для отдыхающих.

Потемкинская лестница и знаменитый одесский пляж Аркадия в 1976 году (фото: odessahistory.net)

В середине XX в. люди преимущественно купались и загорали в обычном нижнем белье. Позже начали появляться купальники. Иногда их шили по заказу в ателье. Купальники из качественной эластичной ткани можно было достать только за границей.

Однако даже такой отдых был доступным преимущественно для горожан, селяне же вообще не видели моря - разве ездили на несколько дней в гости к родственникам, если те жили возле побережья.