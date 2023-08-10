H&M готовится к открытию в Украине? Появились детали

В столичных Telegram каналах появилась информация, что в H&M в ТРЦ "Республика" заметили свет и продавцов в помещении магазина.

"Говорят, похоже они раскладывают вещи. Кто уже видел это? Ждете открытия?" - говорится в сообщении.

Что известно о компании

H&M Hennes & Mauritz AB (H&M) - шведский бренд одежды и косметики со штаб-квартирой в Стокгольме, отличительной чертой которой является модная и качественная одежда по доступным ценам.

В 2018 году компания открыла свои первые три магазина в Киеве. По состоянию на октябрь 2021 года сеть H&M в Украине насчитывала уже семь торговых точек: пять - в Киеве, по одному - в Одессе и Харькове.

В начале марта 2022 года ритейлер ушел с украинского рынка, но заявил, что будет продолжать выплату зарплаты сотрудникам, будет оказывать психологическую поддержку и помогать с трудоустройством для выехавших.

Остался ли H&M в России?

Компания остановила продажи в России в начале марта из-за войны в Украине, а в июле заявила о полном выходе с российского рынка.

Кроме того, ритейлер пожертвовал на гуманитарные нужды Украины 1,5 млн евро.