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Ґвалтують і знімають на відео: у Києві група молодиків "полює" на дівчат

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Київ, Вівторок 31 січня 2023 17:39
Ґвалтують і знімають на відео: у Києві група молодиків "полює" на дівчат Двадцятирічні молодики влаштовують насильницькі вечірки (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

У столиці група із 5-7 чоловіків двадцятирічного віку споюють дівчат, а тоді ґвалтують і знімають це на відео. Пізніше кадри насильства поширюють у соціальних мережах та закритих каналах Telegram.

Про це повідомила громадська діячка і режисерка Ярослава Кравченко на своїй сторінці Facebook.

Що відомо про ситуацію

"Підписниця скинула акаунт чуваків, які влаштовують вечірки, звуть дівчат, накачують алкоголем і Ксанаксом, потім знімають їх непритомними, голими. Є відео сцен ґвалтування руками і викладають це в Instagram та в закриті групи Telegram", - пише Кравченко.

За її словами, ці хлопці із Івано-Франківська. Це компанія 5-7 людей двадцятирічного віку. Вони переїхали в Київ й влаштовують тут "вечірки". Називають всю ту забаву "Покажемо вам, які кругом шлюхи".

Ґвалтують і знімають на відео: у Києві група молодиків &quot;полює&quot; на дівчат

Кадри, які фільмують молодики (скриншот)

"Маю повне ПІБ, реєстрацію машини - головного з них - Андрія Ярини. Хлопці заробили свої гроші на схемі з бінансом відомою як "Крутити Бінанс", зараз займаються рефаундом. Це схема, де вони замовляють дорогий товар на Амазоні і просто не оплачують його, цим самим порушують закон і заробляють великі суми грошей", - додає Кравченко.

Ґвалтують і знімають на відео: у Києві група молодиків &quot;полює&quot; на дівчат

Один із групи хлопців, які влаштовують насильницькі вечірки (скриншот)

Вона наголошує, що дівчат, які зафіксовані на фото і відео, поки не ідентифіковано. Відповідно, жодних заяв від постраждалих нема.

Підписники Ярослави Кравченко радять звертатись до правоохоронних органів, аби покарати злочинців. Проте без конкретних імен потерпілих це складно зробити.

Ґвалтують і знімають на відео: у Києві група молодиків &quot;полює&quot; на дівчат

Кадри, які фільмують молодики (скриншот)

Раніше ми писали, що в популярній кав'ярні в центрі Києва потруїлися відвідувачі.

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