Ґвалтують і знімають на відео: у Києві група молодиків "полює" на дівчат

У столиці група із 5-7 чоловіків двадцятирічного віку споюють дівчат, а тоді ґвалтують і знімають це на відео. Пізніше кадри насильства поширюють у соціальних мережах та закритих каналах Telegram.

Про це повідомила громадська діячка і режисерка Ярослава Кравченко на своїй сторінці Facebook .

Що відомо про ситуацію

"Підписниця скинула акаунт чуваків, які влаштовують вечірки, звуть дівчат, накачують алкоголем і Ксанаксом, потім знімають їх непритомними, голими. Є відео сцен ґвалтування руками і викладають це в Instagram та в закриті групи Telegram", - пише Кравченко.

За її словами, ці хлопці із Івано-Франківська. Це компанія 5-7 людей двадцятирічного віку. Вони переїхали в Київ й влаштовують тут "вечірки". Називають всю ту забаву "Покажемо вам, які кругом шлюхи".

Кадри, які фільмують молодики (скриншот)

"Маю повне ПІБ, реєстрацію машини - головного з них - Андрія Ярини. Хлопці заробили свої гроші на схемі з бінансом відомою як "Крутити Бінанс", зараз займаються рефаундом. Це схема, де вони замовляють дорогий товар на Амазоні і просто не оплачують його, цим самим порушують закон і заробляють великі суми грошей", - додає Кравченко.

Один із групи хлопців, які влаштовують насильницькі вечірки (скриншот)

Вона наголошує, що дівчат, які зафіксовані на фото і відео, поки не ідентифіковано. Відповідно, жодних заяв від постраждалих нема.

Підписники Ярослави Кравченко радять звертатись до правоохоронних органів, аби покарати злочинців. Проте без конкретних імен потерпілих це складно зробити.

Кадри, які фільмують молодики (скриншот)