Группа "Антитіла" опубликовала фото с ДТП и эмоционально обратилась к украинцам

К своему обращению они добавили эмоциональные фотографии с фронта. Среди них также снимки с ДТП, на которых солист группы Тарас Тополя с окровавленной головой.

Музыканты группы "Антитіла" трогательно поздравили украинцев с Днем волонтера и показали фото со своих волонтерских поездок на передовую. Также они призвали всех соотечественников стоять плечом к плечу за нашу страну, продолжая неустанную работу вплоть до победы.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию группы "Антитіла" в Instagram .

Музыканты вспомнили свою волонтерскую деятельность

"Волонтерство с 2014 года является неотъемлемой частью как жизни группы Антитела, так и нашего творчества. Сегодня наше дело продолжается в деятельности нашего благотворительного фонда и обеспечением военного фронта жизненно необходимыми вещами. Все наши ресурсы в тылу и на передовой направлены только на одно - враг должен быть уничтожен", - написали участники группы.

Музыканты также отметили, что явление волонтерства - это уникальная страница в истории независимой Украины и пример для всего мира.

"Десятки тысяч людей по всей стране, которые неустанно, ежесекундно работают во благо нашего государства и во благо войска. С 2014 года украинское волонтерство пошло на войну, и именно там, на фронте, люди делают титаническое дело для того, чтобы Украина существовала", - говорится в сообщении.

Группа "Антилита" добавляет, что люди в тылу должны стоять все плечом к плечу за нашу страну, продолжая неустанную работу. И так должно быть до Победы.

Группа "Антитіла" активно волонтерит еще с 2014 года (фото: Instagram/antytila_official)

"Во время волонтерских поездок случалось разное - обстрелы, аварии в том числе. Не обо всем рассказывалось или показывалось. Все живы, здоровы", - объяснили музыканты.

При этом когда именно произошла авария и при каких обстоятельствах, артисты не сообщили.

Напомним, что с началом полномасштабного вторжения участники группы "Антитела" ушли на фронт. Однако в конце августа прошлого года Валерий Залужный приказал, чтобы артисты возвращались в Киев.

Музыканты признались, что во время волонтерских поездок попадали в разные ситуации (фото: Instagram/antytila_official)