Гуманность против красоты. 10 украинских брендов сruelty-free косметики, известных в мире

В ходе таких экспериментов животные могут травмироваться, потерять зрение или другие органы чувств и даже погибнуть. В 2013 году в ЕС ввели окончательный запрет на косметику и бытовую химию, испытанную на животных.

По данным Cruelty Free International, с 2015 года более 192 миллионов животных в мире использовали для разных научных целей. Тестирование косметики на животных - это проверка реакции организма на те или иные составляющие средства.

Что такое cruelty-free и как проверить бренд на добродетель

Cruelty-free (по английскому "без жестокости") - это отказ бренда тестировать свою продукцию на животных каким-либо образом. Кроме того, сегодня существуют другие методы проверки безопасности средств без использования животных. Например, на человеческих тканях и клетках, с помощью математических моделей и т. д.

Для того чтобы выбрать cruelty-free бренд, ищите на упаковке специальные отметки. Они означают сертификацию средств. Это Leaping Bunny и Choose Cruelty Free.

Официальные логотипы, обозначающие, что бренд не тестирует косметику на животных (коллаж: РБК-Украина)

Неофициальные логотипы не могут гарантировать этичность продукции.

В январе 2021 года в Украине запретили испытания косметических средств на животных. Изготовители должны использовать только безопасные красители, консерванты и УФ-фильтры в изготовлении продукции.

Украинские бренды, не тестирующие косметику на животных

RABBITHOLE

Компания позиционирует себя как бренд этичной косметики. Это означает, что ее не только не тестируют на животных, но и не добавляют продукты животного происхождения в состав.

Еще одной философией бренда является "физиологичность" косметики. То есть она действует, опираясь на имеющиеся резервы человеческого организма и работая на их пополнение.

На сайте RABBITHOLE можно приобрести средства по уходу за лицом, руками и телом, а также за волосами. В частности, интересным решением являются твердые шампуни для разных типов кожи головы исключительно с органических ингредиентов.

Его стоимость составляет от 115 до 465 гривен в зависимости от веса.

Твердые шампуни от RABBITHOLE (фото: instagram.com/rabbithole_cosmetics)

Marie Fresh Cosmetics

Этот бренд натуральной косметики основала врач-косметолог Марина Кандзюба. За время работы на рынке компания получила европейский сертификат GMP (Good Manufacturing Practice), а рецептуры средств разработали специалисты-технологи косметической продукции.

Ассортимент продукции достаточно широкий: от средств для демакияжа до мужской линейки ухода. Особое внимание бренд уделяет проблемной коже подростков.

Цена набора - 1 700 гривен.

LUSH

Бренд выступает категорически против тестирования косметических средств на животных и призывает поставщиков отказаться от таких проверок.

"Сегодня во всем мире более 900 успешных магазинов LUSH в более чем 50 странах, и мы думаем, что наш пример показывает, что можно создавать, производить и выводить на рынок косметику без тестов на животных", - говорится в заявлении бренда.

LUSH известен своими оригинальными "бомбами" и скрабами для ванной.

Цена на них колеблется от 265 до 695 гривен.

Праздничные "бомбочки" для ванны (фото: lush.com.ua)

Lac Santé

Бренд эстетической косметики ухода родом из Крыма. Первый ассортимент продукции состоял преимущественно из глиняных и грязевых масок и скрабов. Их рецептуры разработали на основе грязей Сакского озера.

Сегодня Lac Santé имеет широкий выбор косметики для разных целей. Средства на основе грязей также занимают значительную часть производства.

Кроме того, на сайте есть отдельный раздел "Забота о военных". Пока здесь представлен только набор для заботы о защитницах. Он состоит из универсального крема, заживляющего SOS-бальзама и гидрофильного масла для интимной гигиены.

Набор можно "подвесить", то есть приобрести онлайн, чтобы его передали женщинам-военным. Стоимость - 810 гривен со скидкой.

Набор косметики для защитниц (фото: instagram.com/lac.sante)

Dari Mineral Cosmetics

Это бренд декоративной косметики, которую не тестируют на животных. На сайте можно приобрести средства для лица, глаз и бровей, губ как по отдельности, так и в готовых наборах.

Если же вы хотите иметь индивидуальную косметическую вещь, тогда опция "самосборная палетка" для вас. Вы можете сделать индивидуальную комбинацию на выбор из следующих продуктов: сияющие тени, матовые тени, кремовые румяна (заменят тени и помаду), кремовый хайлайтер (заменит тени и блеск для губ).

Стоимость предложения - от 750 гривен.

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Mr.SCRUBBER

Это еще один украинский бренд родом из Луцка, славящийся средствами для принятия ванны. В то же время, вся косметика Mr.SCRUBBER не тестируется на животных и имеет свидетельства качества от производителя.

Помимо продуктов для ванной, бренд начал выпускать и уходовые линейки. Кстати, они вошли в подарочные наборы на праздники. Например, набор с системой омоложения с шестью продуктами разного действия (2 848 гривен со скидкой).

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А хитом этого года от Mr.SCRUBBER может стать адвент-календарь "Дерево жизни". Он состоит из 24 средств для лица, волос, тела и домашнего уюта, 14 из которых полноразмерны. Цена такого подарка - 3 700 гривен.

Адвент-календарь от Mr.SCRUBBER (фото: mrscrubber.ua)

Piel Cosmetics

В работе бренд сочетает косметику и фармакологию, средства производят на основе гиалуроновой кислоты и цитрата серебра.

На сайте можно приобрести косметику как для домашнего, так и профессионального ухода. Отдельным большим разделом является мужская уходящая косметика, где представлен широкий выбор средств.

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К тому же, вы можете воспользоваться услугами профессиональных косметологов, которые помогут выбрать правильный уход и проведут различные процедуры.

BOGIKA

Производители отмечают, что их косметика на 100% натуральная, а каждое средство тестируют на эффективность, но не на животных. Основу составляющих составляют растительные компоненты.

Бестселлерами BOGIKA также можно назвать твердые шампуни. Стоимость одного кусочка 440 гривен, однако можно приобрести сет из 4 видов твердых шампуней стоимостью 470 гривен.

Набор по уходу за волосами и лицом (фото: instagram.com/bogika.cosmetics)

Dermalogica

Главная философия бренда заключается в том, что клиент должен быть полностью осведомлен о проблемах с кожей и их возможных решениях.

К тому же абсолютно все продукты производят с помощью активных кислот, витаминов, коллагена и экстракта растений и фруктов.

Среди интересных продуктов-бестселеров можно увидеть кокон для глубокого сна. Это гель-крем, способствующий оптимальному восстановлению во время сна.

Название "кокон" происходит от того, что крем образует оболочку для пополнения запасов влаги и других микроэлементов, которые кожа потеряла в течение дня.

Цена средства - 3 690 гривен (50 мл).

Возобновляющийся кокон для лица на ночь (фото: dermalogica.com.ua)