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GTA, Minecraft и еще 5 видеоигр, которые изменили целые поколения

Видеоигры, сменившие поколение (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Павел Колесник

Современный мир видеоигр - это результат долгой эволюции и инноваций в сфере развлечений. Эти игры стали символами своего времени и сформировали целые поколения геймеров.

РБК-Украина (проект Styler) собрала для вас материал об играх, изменивших целые поколения.

При написании материала использовались следующие источники: Minecraft, Rockstar Games, Blizzard Entertainment, Ubisoft, Electronic Arts.

GTA (1997-2021)

Серия игр Grand Theft Auto, известная как GTA, имеет более двух десятилетий истории. В настоящее время она является одной из самых популярных франшиз, которая знакома каждому игроку. В текущем перечне представлено шестнадцать игр, учитывая дополнения.

Игры этой серии запечатлели эволюцию компьютерных технологий, интегрируя передовые возможности. Первые GTA, выпущенные в 1990-х, являлись 2D-шутерами с видом сверху. В то время как последние части ошеломляют великолепной 3D-графикой, способной удовлетворить высочайший стандарт визуального восприятия.

Несмотря на разнообразие сюжетов, задач и персонажей, все игры в этой серии сочетают то, что вы играете за преступника, который в начале игры начинает с малейшей значимости. Постепенно, выполняя различные задачи, вы приобретаете деньги, дома, автомобили и увеличиваете свой авторитет.

Вселенная GTA V (фото: Rockstar Games)

Minecraft (2011-2023)

Майнкрафт - это очень популярная компьютерная игра, особенно среди молодежи. Основной концепцией является создание разных предметов из кубических блоков.

Уникальность игры заключается в способности развивать творческое мышление и нестандартный подход. Игроки постоянно сталкиваются с загадочными и неизведанными местами, требующими активации фантазии и креативного мышления, чтобы преодолеть любые трудности и победить.

Пять режимов в Minecraft

Выживание

Этот режим требует прилагать усилия для выживания. Игроку приходится добывать материалы и строить укрытие, потому что ночью грозит опасность.

Приключение

По сути, это вариация режима выживания с тем отличием, что игрок может ломать и разрушать объекты, используя только определенные инструменты и предметы.

Хардкор

В этом режиме игроку предоставляется только одна жизнь, и ее потеря влечет удаление всего мира. Противники и события зависят от настроек игры.

Творческий

Этот режим дает игрокам огромное творческое пространство. Они имеют доступ к неограниченным ресурсам и предметам, способны летать, и не подвержены атакам монстров или окружающей среды. Здесь персонаж может быть уничтожен.

Наблюдатель

В этом режиме игрок не может выполнять какие-либо действия, но может свободно перемещаться через стены и наблюдать за другими игроками и событиями в мире.

Minecraft (фото: PlayStation Store)

Warcraft (1994-2022)

В нулевых появились массовые многопользовательские ролевые онлайн-игры (MMORPG). Геймплей MMO имеет свою экономику: можно торговать предметами, ресурсами или валютой игры. Среди этих игр наиболее популярной стала World of Warcraft , выпущенная американской компанией Blizzard Entertainment в 2004 году.

Здесь огромный и детализированный виртуальный мир под названием Azeroth, где игрок исследует континенты, города, поселки и подземелья. Можно объединиться в гильдии с другими игроками, отправиться вместе в рейд и выполнять групповые задания, обмениваясь сообщениями.

Геймплей в WoW кастомизируется - есть много классов и рас, навыков и профессий. Игроки создают уникальных персонажей и совершенствуют их в течение многих часов игры. World of Warcraft также повлияла на модель игры как услуги (Game-as-a-Service): игроки платят за доступ к игре и ее обновлениям.

За WoW 2016 сняли фильм Warcraft. Это самая успешная картина, снятая на основе видеоигры. Ее кассовые сборы составили 433,5 миллиона долларов.

Вселенная Warcraft 3 (фото: Blizzard Entertainment)

Dota (2003-2020)

Игра появилась в 2003 году и ее разработкой занималась американская компания Valve. Dota включает в себя две команды, состоящие из 5 игроков, и целью каждой из них является уничтожение базы противника. Через несколько лет после выпуска первой части игры, Dota 2, выпущенная в 2013 году, завоевала огромную популярность. Она признана одной из популярнейших игр в мире киберспорта.

Известны международные турниры по игре, включая The International, отличающиеся огромными призовыми фондами. В 2023 году он достиг 20 миллионов долларов.

Dota 2 также внесла вклад в игровую индустрию, представив боевой пропуск. Этот предмет приобретается игроками и предоставляет доступ к разным игровым бонусам, таким как награды за проявление мастерства или спасение товарищей по команде.

Вселенная Dota 2 (фото: Wikipedia)

Call of Duty (2003-2022)

Call of Duty - известный шутер от первого лица, получивший огромную популярность. Это связано с ее многопользовательскими режимами, но также следует упомянуть, что кампании для разных версий получили высокие оценки от критиков.

Игрок управляет персонажем, вооруженным стандартным оружием. В дополнение к этому, герои могут поднимать и использовать оружие погибших врагов.

Руки и кисти игрока видны в игре с центральной точки зрения, они держат любое оружие, имеющееся у игрового персонажа. Также герой имеет контроль над прицельными устройствами и снаряжением, позволяя поднимать их на уровень глаз для более точной стрельбы.

Интересные факты о Call of Duty

  • В Call of Duty было проведено более 25 миллионов часов игрового времени
  • Modern Warfare 3 - видеоигра, которая больше всего продавалась за все времена. Она заработала 775 миллионов долларов за первые пять дней после выпуска, что больше, чем собрание самого прибыльного голливудского фильма того времени ("Аватар")
  • Общее количество игровых часов в Call of Duty равно более 2000 лет, если сложить ежедневные часы каждого игрока
  • В Call of Duty играют более 100 миллионов игроков, что превышает население многих стран

Call of Duty Vanguard (фото: Game Stop)

Assassin's Creed (2007-2023)

Assassin's Creed - это мультиплатформенная серия видеоигр в жанре action-adventure, созданная Ubisoft Montreal и французской компанией Ubisoft. Первая часть этой серии вышла в свет в 2007 году.

Сюжет игры разворачивается во времена многовековой войны между тамплиерами и ассасинами. Основным персонажем является Дезмонд Майлс, наследник ассасинов. С помощью устройства под названием Анимус, способного получать воспоминания из ДНК его предков, он переживает исторические события прошлого. Его задачей является раскрыть местонахождение частиц Эдема, скрытых его предками, и успеть добраться до них до тамплиеров. В своем путешествии он решает множество загадок и секретов.

Серия Assassin's Creed включает в себя 24 игры, 13 из которых относятся к основной линии.

Assassin's Creed Origins (фото: Overclockers)

The Sims (2000-2018)

The Sims - это симулятор жизни, в котором игроки могут создавать собственные семьи, организовывать жилье, развивать навыки и удовлетворять желания своих персонажей. Каждого Сима можно подробно настроить, начиная от их облика и заканчивая характером, включая такие аспекты, как форма носа и стиль одежды. С увеличением времени игры игроки могут создавать целые династии, объединенные общей семейной историей.

Название "The Sims" иногда ассоциируют с "игрой бога," но на самом деле игрок скорее выступает в роли домовладельца, управляющего персонажами, проживающими в одном доме. Соседи и семьи, переехавшие, как правило, находятся за пределами контроля, за исключением случаев, когда игрок переключается на их управление.

Серия The Sims стала одной из самых успешных серий видеоигр в истории. Ее успех был обусловлен не только оригинальной идеей и хорошо продуманным игровым процессом, но и постоянным созданием увлекательного контента, включая разработку собственного языка - "симлиш".

Вселенная в The Sims 4 (фото: The Sims)

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