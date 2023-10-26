GTA, Minecraft и еще 5 видеоигр, которые изменили целые поколения

GTA (1997-2021)

Серия игр Grand Theft Auto, известная как GTA, имеет более двух десятилетий истории. В настоящее время она является одной из самых популярных франшиз, которая знакома каждому игроку. В текущем перечне представлено шестнадцать игр, учитывая дополнения.

Игры этой серии запечатлели эволюцию компьютерных технологий, интегрируя передовые возможности. Первые GTA, выпущенные в 1990-х, являлись 2D-шутерами с видом сверху. В то время как последние части ошеломляют великолепной 3D-графикой, способной удовлетворить высочайший стандарт визуального восприятия.

Несмотря на разнообразие сюжетов, задач и персонажей, все игры в этой серии сочетают то, что вы играете за преступника, который в начале игры начинает с малейшей значимости. Постепенно, выполняя различные задачи, вы приобретаете деньги, дома, автомобили и увеличиваете свой авторитет.

Вселенная GTA V (фото: Rockstar Games)

Minecraft (2011-2023)

Майнкрафт - это очень популярная компьютерная игра, особенно среди молодежи. Основной концепцией является создание разных предметов из кубических блоков.

Уникальность игры заключается в способности развивать творческое мышление и нестандартный подход. Игроки постоянно сталкиваются с загадочными и неизведанными местами, требующими активации фантазии и креативного мышления, чтобы преодолеть любые трудности и победить.

Пять режимов в Minecraft

Выживание

Этот режим требует прилагать усилия для выживания. Игроку приходится добывать материалы и строить укрытие, потому что ночью грозит опасность.

Приключение

По сути, это вариация режима выживания с тем отличием, что игрок может ломать и разрушать объекты, используя только определенные инструменты и предметы.

Хардкор

В этом режиме игроку предоставляется только одна жизнь, и ее потеря влечет удаление всего мира. Противники и события зависят от настроек игры.

Творческий

Этот режим дает игрокам огромное творческое пространство. Они имеют доступ к неограниченным ресурсам и предметам, способны летать, и не подвержены атакам монстров или окружающей среды. Здесь персонаж может быть уничтожен.

Наблюдатель

В этом режиме игрок не может выполнять какие-либо действия, но может свободно перемещаться через стены и наблюдать за другими игроками и событиями в мире.

Minecraft (фото: PlayStation Store)

Warcraft (1994-2022)

В нулевых появились массовые многопользовательские ролевые онлайн-игры (MMORPG). Геймплей MMO имеет свою экономику: можно торговать предметами, ресурсами или валютой игры. Среди этих игр наиболее популярной стала World of Warcraft , выпущенная американской компанией Blizzard Entertainment в 2004 году.

Здесь огромный и детализированный виртуальный мир под названием Azeroth, где игрок исследует континенты, города, поселки и подземелья. Можно объединиться в гильдии с другими игроками, отправиться вместе в рейд и выполнять групповые задания, обмениваясь сообщениями.

Геймплей в WoW кастомизируется - есть много классов и рас, навыков и профессий. Игроки создают уникальных персонажей и совершенствуют их в течение многих часов игры. World of Warcraft также повлияла на модель игры как услуги (Game-as-a-Service): игроки платят за доступ к игре и ее обновлениям.

За WoW 2016 сняли фильм Warcraft. Это самая успешная картина, снятая на основе видеоигры. Ее кассовые сборы составили 433,5 миллиона долларов.

Вселенная Warcraft 3 (фото: Blizzard Entertainment)

Dota (2003-2020)

Игра появилась в 2003 году и ее разработкой занималась американская компания Valve. Dota включает в себя две команды, состоящие из 5 игроков, и целью каждой из них является уничтожение базы противника. Через несколько лет после выпуска первой части игры, Dota 2, выпущенная в 2013 году, завоевала огромную популярность. Она признана одной из популярнейших игр в мире киберспорта.

Известны международные турниры по игре, включая The International, отличающиеся огромными призовыми фондами. В 2023 году он достиг 20 миллионов долларов.

Dota 2 также внесла вклад в игровую индустрию, представив боевой пропуск. Этот предмет приобретается игроками и предоставляет доступ к разным игровым бонусам, таким как награды за проявление мастерства или спасение товарищей по команде.

Вселенная Dota 2 (фото: Wikipedia)

Call of Duty (2003-2022)

Call of Duty - известный шутер от первого лица, получивший огромную популярность. Это связано с ее многопользовательскими режимами, но также следует упомянуть, что кампании для разных версий получили высокие оценки от критиков.

Игрок управляет персонажем, вооруженным стандартным оружием. В дополнение к этому, герои могут поднимать и использовать оружие погибших врагов.

Руки и кисти игрока видны в игре с центральной точки зрения, они держат любое оружие, имеющееся у игрового персонажа. Также герой имеет контроль над прицельными устройствами и снаряжением, позволяя поднимать их на уровень глаз для более точной стрельбы.

Интересные факты о Call of Duty

В Call of Duty было проведено более 25 миллионов часов игрового времени

Modern Warfare 3 - видеоигра, которая больше всего продавалась за все времена. Она заработала 775 миллионов долларов за первые пять дней после выпуска, что больше, чем собрание самого прибыльного голливудского фильма того времени ("Аватар")

Общее количество игровых часов в Call of Duty равно более 2000 лет, если сложить ежедневные часы каждого игрока

В Call of Duty играют более 100 миллионов игроков, что превышает население многих стран

Call of Duty Vanguard (фото: Game Stop)

Assassin's Creed (2007-2023)

Assassin's Creed - это мультиплатформенная серия видеоигр в жанре action-adventure, созданная Ubisoft Montreal и французской компанией Ubisoft. Первая часть этой серии вышла в свет в 2007 году.

Сюжет игры разворачивается во времена многовековой войны между тамплиерами и ассасинами. Основным персонажем является Дезмонд Майлс, наследник ассасинов. С помощью устройства под названием Анимус, способного получать воспоминания из ДНК его предков, он переживает исторические события прошлого. Его задачей является раскрыть местонахождение частиц Эдема, скрытых его предками, и успеть добраться до них до тамплиеров. В своем путешествии он решает множество загадок и секретов.

Серия Assassin's Creed включает в себя 24 игры, 13 из которых относятся к основной линии.

Assassin's Creed Origins (фото: Overclockers)

The Sims (2000-2018)

The Sims - это симулятор жизни, в котором игроки могут создавать собственные семьи, организовывать жилье, развивать навыки и удовлетворять желания своих персонажей. Каждого Сима можно подробно настроить, начиная от их облика и заканчивая характером, включая такие аспекты, как форма носа и стиль одежды. С увеличением времени игры игроки могут создавать целые династии, объединенные общей семейной историей.

Название "The Sims" иногда ассоциируют с "игрой бога," но на самом деле игрок скорее выступает в роли домовладельца, управляющего персонажами, проживающими в одном доме. Соседи и семьи, переехавшие, как правило, находятся за пределами контроля, за исключением случаев, когда игрок переключается на их управление.

Серия The Sims стала одной из самых успешных серий видеоигр в истории. Ее успех был обусловлен не только оригинальной идеей и хорошо продуманным игровым процессом, но и постоянным созданием увлекательного контента, включая разработку собственного языка - "симлиш".

Вселенная в The Sims 4 (фото: The Sims)