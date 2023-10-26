GTA, Minecraft и еще 5 видеоигр, которые изменили целые поколения

Современный мир видеоигр - это результат долгой эволюции и инноваций в сфере развлечений. Эти игры стали символами своего времени и сформировали целые поколения геймеров.
РБК-Украина (проект Styler) собрала для вас материал об играх, изменивших целые поколения.
При написании материала использовались следующие источники: Minecraft, Rockstar Games, Blizzard Entertainment, Ubisoft, Electronic Arts.
Серия игр Grand Theft Auto, известная как GTA, имеет более двух десятилетий истории. В настоящее время она является одной из самых популярных франшиз, которая знакома каждому игроку. В текущем перечне представлено шестнадцать игр, учитывая дополнения.
Игры этой серии запечатлели эволюцию компьютерных технологий, интегрируя передовые возможности. Первые GTA, выпущенные в 1990-х, являлись 2D-шутерами с видом сверху. В то время как последние части ошеломляют великолепной 3D-графикой, способной удовлетворить высочайший стандарт визуального восприятия.
Несмотря на разнообразие сюжетов, задач и персонажей, все игры в этой серии сочетают то, что вы играете за преступника, который в начале игры начинает с малейшей значимости. Постепенно, выполняя различные задачи, вы приобретаете деньги, дома, автомобили и увеличиваете свой авторитет.
Майнкрафт - это очень популярная компьютерная игра, особенно среди молодежи. Основной концепцией является создание разных предметов из кубических блоков.
Уникальность игры заключается в способности развивать творческое мышление и нестандартный подход. Игроки постоянно сталкиваются с загадочными и неизведанными местами, требующими активации фантазии и креативного мышления, чтобы преодолеть любые трудности и победить.
Выживание
Этот режим требует прилагать усилия для выживания. Игроку приходится добывать материалы и строить укрытие, потому что ночью грозит опасность.
Приключение
По сути, это вариация режима выживания с тем отличием, что игрок может ломать и разрушать объекты, используя только определенные инструменты и предметы.
Хардкор
В этом режиме игроку предоставляется только одна жизнь, и ее потеря влечет удаление всего мира. Противники и события зависят от настроек игры.
Творческий
Этот режим дает игрокам огромное творческое пространство. Они имеют доступ к неограниченным ресурсам и предметам, способны летать, и не подвержены атакам монстров или окружающей среды. Здесь персонаж может быть уничтожен.
Наблюдатель
В этом режиме игрок не может выполнять какие-либо действия, но может свободно перемещаться через стены и наблюдать за другими игроками и событиями в мире.
В нулевых появились массовые многопользовательские ролевые онлайн-игры (MMORPG). Геймплей MMO имеет свою экономику: можно торговать предметами, ресурсами или валютой игры. Среди этих игр наиболее популярной стала World of Warcraft , выпущенная американской компанией Blizzard Entertainment в 2004 году.
Здесь огромный и детализированный виртуальный мир под названием Azeroth, где игрок исследует континенты, города, поселки и подземелья. Можно объединиться в гильдии с другими игроками, отправиться вместе в рейд и выполнять групповые задания, обмениваясь сообщениями.
Геймплей в WoW кастомизируется - есть много классов и рас, навыков и профессий. Игроки создают уникальных персонажей и совершенствуют их в течение многих часов игры. World of Warcraft также повлияла на модель игры как услуги (Game-as-a-Service): игроки платят за доступ к игре и ее обновлениям.
За WoW 2016 сняли фильм Warcraft. Это самая успешная картина, снятая на основе видеоигры. Ее кассовые сборы составили 433,5 миллиона долларов.
Игра появилась в 2003 году и ее разработкой занималась американская компания Valve. Dota включает в себя две команды, состоящие из 5 игроков, и целью каждой из них является уничтожение базы противника. Через несколько лет после выпуска первой части игры, Dota 2, выпущенная в 2013 году, завоевала огромную популярность. Она признана одной из популярнейших игр в мире киберспорта.
Известны международные турниры по игре, включая The International, отличающиеся огромными призовыми фондами. В 2023 году он достиг 20 миллионов долларов.
Dota 2 также внесла вклад в игровую индустрию, представив боевой пропуск. Этот предмет приобретается игроками и предоставляет доступ к разным игровым бонусам, таким как награды за проявление мастерства или спасение товарищей по команде.
Call of Duty - известный шутер от первого лица, получивший огромную популярность. Это связано с ее многопользовательскими режимами, но также следует упомянуть, что кампании для разных версий получили высокие оценки от критиков.
Игрок управляет персонажем, вооруженным стандартным оружием. В дополнение к этому, герои могут поднимать и использовать оружие погибших врагов.
Руки и кисти игрока видны в игре с центральной точки зрения, они держат любое оружие, имеющееся у игрового персонажа. Также герой имеет контроль над прицельными устройствами и снаряжением, позволяя поднимать их на уровень глаз для более точной стрельбы.
Интересные факты о Call of Duty
Assassin's Creed - это мультиплатформенная серия видеоигр в жанре action-adventure, созданная Ubisoft Montreal и французской компанией Ubisoft. Первая часть этой серии вышла в свет в 2007 году.
Сюжет игры разворачивается во времена многовековой войны между тамплиерами и ассасинами. Основным персонажем является Дезмонд Майлс, наследник ассасинов. С помощью устройства под названием Анимус, способного получать воспоминания из ДНК его предков, он переживает исторические события прошлого. Его задачей является раскрыть местонахождение частиц Эдема, скрытых его предками, и успеть добраться до них до тамплиеров. В своем путешествии он решает множество загадок и секретов.
Серия Assassin's Creed включает в себя 24 игры, 13 из которых относятся к основной линии.
The Sims - это симулятор жизни, в котором игроки могут создавать собственные семьи, организовывать жилье, развивать навыки и удовлетворять желания своих персонажей. Каждого Сима можно подробно настроить, начиная от их облика и заканчивая характером, включая такие аспекты, как форма носа и стиль одежды. С увеличением времени игры игроки могут создавать целые династии, объединенные общей семейной историей.
Название "The Sims" иногда ассоциируют с "игрой бога," но на самом деле игрок скорее выступает в роли домовладельца, управляющего персонажами, проживающими в одном доме. Соседи и семьи, переехавшие, как правило, находятся за пределами контроля, за исключением случаев, когда игрок переключается на их управление.
Серия The Sims стала одной из самых успешных серий видеоигр в истории. Ее успех был обусловлен не только оригинальной идеей и хорошо продуманным игровым процессом, но и постоянным созданием увлекательного контента, включая разработку собственного языка - "симлиш".
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