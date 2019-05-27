Сумна звістка: помер відомий український поет, лауреат Шевченківської премії

У Миколаївській області на 66-му році життя помер відомий радянський і український поет, публіцист, есеїст, перекладач Дмитро Кремінь. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook секретар Національної спілки письменників України Тетяна Винник.

Дмитро Дмитрович Кремінь народився 21 серпня 1953 року в селі Суха Іршавського району Закарпатської області. Закінчив філологічний факультет Ужгородського університету. Під час навчання разом з друзями займався самвидавом і випустив альманах "Скриня". За публікації в альманасі Кремінь був підданий критиці і репресіям. У нього був проведений обшук і вилучені рукописи.

Після навчання став працювати викладачем у Миколаївській області. Паралельно займався творчою та журналістською діяльністю.

Дмитро Кремінь (niklife.com.ua)

В 1979 році став членом Національної спілки письменників. У 2010 році зайняв пост голови Миколаївської обласної організації Національної спілки письменників України та пост головного редактора журналу "Соборна вулиця".

Володар багатьох літературних премій, в тому числі і державної премії України імені Тараса Шевченка за збірку поезій "Пектораль". У 2016 році отримав звання Заслуженого діяча мистецтв України.

Також Дмитро Кремінь займався перекладами з німецької, грузинської, осетинської, російської та інших мов.

"Щойно зателефонувала голова Миколаївської письменницької організації НСПУ Віра Марущак, повідомила сумну звістку: сьогодні пішов у засвіти поет, перекладач, публіцист, есеїст, заслужений діяч мистецтв України, лауреат Шевченківської премії Дмитро Дмитрович Кремінь", - повідомила на своїй сторінці Тетяна Винник і висловила співчуття рідним.

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