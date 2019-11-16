Сумна статистика: порівняння цін на продукти в Європі та Україні

Ціни на продукти в Україні і Європі практично однакові. Хоча українці стали витрачати на їжу менше грошей, вартість харчування, за даними Держстату, становить майже половину доходу. Причина в тому, що ціни на продукти щоденного попиту у нас на рівні європейських чи навіть перевищують їх. А ось зарплати в рази відстають від заробітків наших найближчих сусідів. Що, де, чому і як буде далі, розповідає "Сегодня".

Ціни на продукти в Україні і Європі

Дані експертів Економічного дискусійного клубу (ЕДК) взяті з відомої мережі супермаркетів, яка є у всіх згаданих державах. Як видно з таблиці, дешевизна українських продуктів залишилася в минулому, ціни на ряд продуктів вже вище, ніж за кордоном. Молоко у нас вже найдорожче, хліб – на другому місці рейтингу, вершкове масло – на третьому.

Ціни на продукти в Україні і Європі (скріншот: "Сьогодні")

За даними експертів, з липня по вересень зросла загальна кількість позицій, за якими ціни в Україні перевищили ціни в країнах, охоплених моніторингом. З наведених у таблиці продуктів – для Польщі це хліб, молоко, масло вершкове і рослинне, свинина, курятина, для Угорщини – хліб, молоко, курятина, соняшникова олія, для Іспанії – хліб, молоко, соняшникова олія, для Білорусі – молоко, вершкове масло, курятина. Також у нас дорожче, ніж у ряді країн, рис, борошно, картопля. У більшості країн моніторингу ціни на молоко, пташине м'ясо нижче, ніж у нас. Дешевше в Україні тільки яйця і цукор, і то – по цукру ми ділимо першість з Польщею.

Вартість набору соціально важливих продуктів (сезонні продукти), за якими здійснюється моніторинг, в Україні, поки нижче, ніж у Білорусі на 8%, ніж в Угорщині на 25%, в Іспанії на 20%. А ось поляки нас обійшли, у них "кошик" вже дешевше на 3,5%, ніж в Україні.

Продукти (ілюстративне фото: pixabay.com)

Скільки заробляємо і "з'їдаємо"

Хоч в Україні зарплати зросли, вони все ще серйозно відстають від доходів жителів сусідніх країн. Так, за даними статистичних сайтів країн, охоплених моніторингом, середньомісячна зарплата в Білорусі 488 євро, в Угорщині – 1132 євро, в Польщі – 1188 євро, в Іспанії – 1992 євро, в Україні – 382 євро.

За середньомісячну зарплату середньостатистичний білорус може придбати 17 оцінених ЕДК продуктових наборів, угорець – 35, поляк – 45, іспанець – 62, а українець всього 14. У нас на продукти йде близько 47% доходів сім'ї. Для порівняння: поляки проїдають 18% заробленого, іспанці – 12%, білоруси – 36%.

Причини подорожчання і прогнози

Аналітики кажуть, що головною причиною поступового зрівняння українських цін з європейськими стало скасування Кабміном державного регулювання цін на продукти харчування. Наприклад, на хліб типу "український", батон, молоко жирністю 2,5%, масло вершкове жирністю 72%, варену ковбасу і свіже м'ясо 1 сорту, тушки курей і т. д., всього 18 позицій. Голова Нацради економічного розвитку Олексій Дорошенко назвав причини, по яким вартість продуктів в Україні настільки висока.

"Це призвело до поступового зростання українських цін до рівня європейських, а то і вище, як, наприклад, для молока. В Україні такий же ПДВ на сільгосппродукти, як і на промтовари (20% – авт.), а в Польщі він всього 5%, це одразу зменшує їх роздрібні ціни. В інших країнах аграріїв дотує держава, тому вони можуть продавати свою продукцію навіть нижче собівартості. Ще один момент – в Україні висока маржа (прибуток), так як бізнес закладає в неї ризики рейдерства і хабарі чиновникам. А за все платить покупець", - заявив він.

Супермаркет (ілюстративне фото: pixabay.com)

Олег Пендзин, член Економічного дискусійного клубу, зауважив, що ціни в Україні будуть корелювати з європейськими, а от зарплати – навряд чи. Наприклад, кілька років тому зарплати в Україні були вище, ніж у Білорусі, тепер навпаки, тому що у них добре працює промисловість, машинобудування, тобто галузі з високою доданої вартістю. А у нас розвивається агросектор, причому експортуємо не перероблену продукцію (соки, консерви, борошно), а сировину для всього цього, тому додаткова вартість низька і піднімати зарплату складно. У результаті відставання в заробітках від Європи стане ще більше.