Група "Тартак" розпалася: "дякуємо всім, хто намагався утримати на ходу легендарну машину"

Учасники гурту "Тартак" офіційно повідомили про розпад колективу. І заінтригували анонсом абсолютно нового проєкту.
Про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці групи на Facebook.
"Ми, музиканти "Тартака", сьогодні офіційно завершуємо роботу у складі групи. Дякуємо всім, хто підтримував наші старання утримати на ходу цю легендарну машину, але занадто багато перешкод ми зустріли на шляху", - сказано в повідомленні.
Музиканти розповіли, що для шанувальників у них є і хороша новина.
"За майже два роки існування Тартака в оновленому складі нам вдалося створити між собою справжню колективну синергію і це дало натхнення рухатися далі", - зазначили артисти.
Вони додали, що зовсім скоро у світ вийде новий проєкт, над яким вони зараз працюють і вже готується прем'єра першої, дебютної роботи.
Український гурт "Тартак" був заснований у 1996 році в Луцьку Олександром Положинським та Василем Зінкевичем-молодшим. Вони перемогли на фестивалі "Червона рута" з першими хітами.
У 1997 році до колективу додався клавішник Андрій Благун і гітарист Андрій "Муха" Самойло.
Тартак-Люта зима
Після цього у групи була смуга невдач і вони тимчасово перестали виступати. У 1999 році в групу прийшов діджей Валентин Матіюк і колектив знову став дуже популярним.
Тартак - Просто Ніжно Так
Далі склад колективу кілька разів змінювався, але популярність росла. За роки існування колективу було випущено 10 альбомів.
У лютому 2020 року беззмінний лідер команди Олександр Положинський повідомив про свій відхід. Його замінив Сергій Стоянов.
Тартак - Стільникове кохання
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