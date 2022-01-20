Група "Тартак" розпалася: "дякуємо всім, хто намагався утримати на ходу легендарну машину"

"Ми, музиканти "Тартака", сьогодні офіційно завершуємо роботу у складі групи. Дякуємо всім, хто підтримував наші старання утримати на ходу цю легендарну машину, але занадто багато перешкод ми зустріли на шляху", - сказано в повідомленні.

Музиканти розповіли, що для шанувальників у них є і хороша новина.

"За майже два роки існування Тартака в оновленому складі нам вдалося створити між собою справжню колективну синергію і це дало натхнення рухатися далі", - зазначили артисти.

Вони додали, що зовсім скоро у світ вийде новий проєкт, над яким вони зараз працюють і вже готується прем'єра першої, дебютної роботи.

Історія колективу "Тартак"

Український гурт "Тартак" був заснований у 1996 році в Луцьку Олександром Положинським та Василем Зінкевичем-молодшим. Вони перемогли на фестивалі "Червона рута" з першими хітами.

У 1997 році до колективу додався клавішник Андрій Благун і гітарист Андрій "Муха" Самойло.

Тартак-Люта зима

Після цього у групи була смуга невдач і вони тимчасово перестали виступати. У 1999 році в групу прийшов діджей Валентин Матіюк і колектив знову став дуже популярним.

Тартак - Просто Ніжно Так

Далі склад колективу кілька разів змінювався, але популярність росла. За роки існування колективу було випущено 10 альбомів.

У лютому 2020 року беззмінний лідер команди Олександр Положинський повідомив про свій відхід. Його замінив Сергій Стоянов.

Тартак - Стільникове кохання