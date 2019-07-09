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Грудь Каменских выпала из топика прямо во время выступления (фото)

STYLERПерсоны    09.07.2019 - 13:08
Грудь Каменских выпала из топика прямо во время выступления (фото)
Настя Каменских показала грудь (коллаж РБК-Украина)

Настя Каменских случайно обнажила грудь на публике во время выступления в Одессе

Настя Каменских случайно оголила грудь. Случилось это прямо во время концерта жены Потапа в Одессе. Фото и видео с концерта звезды, на котором она выступала в очень откровенном наряде, публикуют фанаты поп-дивы в Instagram.

Настя Каменских показала грудь

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Как видно на фото, Настя Каменских для выступления нарядилась в модный крошечный фиолетовый топик на комбинезон-сеточку. Но тот не удержал ее грудь на месте. Понятное дело, что прозрачный лифчик не спас ситуацию - зрители концерта, которые были в первых рядах, отчетливо увидели соски певицы. Они, к слову, будто бы предусмотрительно были заклеены специальными наклейками.

Настя Каменских показала грудь

Настя Каменских показала грудь (фото: instagram.com/kamenskux_family)

Отметим, что не все пользователи сети и фанаты Каменских оценили ее наряд.

"Это наряд для любимого мужа, а не для выступления!" - написала одна поклонница артистки.

Другие же юзеры пишут, что костюм сногсшибательный и "зачетный".

Грудь Каменских выпала из топика прямо во время выступления (фото)

Скриншот

  • Настя красива и сексуальна в любой одежде. Хоть в робе! :)
  • Красотка!
  • Что-то не очень...

Грудь Каменских выпала из топика прямо во время выступления (фото)

Скриншот

Настя Каменских на концерте в Одессе 

  • Очень, очень сексуальная, обворожительная, стильная, гламурная, милая, красивая!
  • Уже б голые выступали! А че там...
  • Костюм шикарный!

Грудь Каменских выпала из топика прямо во время выступления (фото)

Скриншот

Ранее мы писали о том, что Настю Каменских "засекли" в объятьях латиноамериканского красавчика.

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