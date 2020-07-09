Грози і шквали з градом: де в Україні розгуляється негода

В Україні прогнозують суттєве погіршення погоди в деяких областях
Погода в Україні принесе опади у ряді регіонів, але в більшості областей очікується мінлива хмарність без дощів, при цьому температура повітря знизиться. Досить складна синоптична ситуація прогнозується на сході країни, а також у Дніпропетровській області.
9 липня жителям північних і західних регіонів рекомендується не забувати вдома парасольки. Про це йдеться в прогнозі синоптиків на Meteoprog.
У четвер у центральних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вдень становитиме близько +22...+25 градусів.
На Заході буде хмарно з проясненнями. Пройде дощ з грозою. Стовпчики термометрів вдень коливатимуться в межах +20...+23 градусів.
У північних областях буде малохмарно, можливі короткочасні дощі. Температура вдень очікується в середньому +21...+24 градусів.
На Півдні також малохмарно, обійдеться без опадів. Температура в денний час прогнозується близько +27...+30 градусів.
У східних областях мінлива хмарність. Температура вдень становитиме +26...+29 градусів. При цьому, як попереджають у прес-службі ДСНС, очікується істотне погіршення погоди - буде шквальний вітер до 20 метрів на секунду, град і дощі. Аналогічна ситуація - в Дніпропетровській області.
У Києві 9 липня прогнозується хмарна погода з проясненнями, можливий дощ. Температура повітря в столиці протягом доби буде варіюватися в межах +13...+20 градусів.
Раніше повідомлялося, що лікар дав практичні поради, як вижити під час різких перепадів погоди.
Нагадаємо, що синоптики повідомили, коли Україну знову накриє спекотна погода.