Грози поширяться Україною: синоптики налякали прогнозом (фото)

Погода в Україні у вівторок, 18 червня, принесе дощі і грози на значну частину країни. При цьому дощі сьогодні доберуться і до нових областей. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Згідно з прогнозом синоптиків, сьогодні грози і дощі очікуються в західних областях (крім Волинської та Рівненської), в Центрі (Вінницька, Черкаська, Полтавська та Кіровоградська області), а також на Одещині.

На Заході буде найнижча температура по Україні - від +25 до +28 градусів, виняток становитиме Закарпаття, де повітря прогріється до +27... +29 градусів тепла.

Погода в Україні 18 червня (колаж: РБК-Україна)

У південних областях від +29 до +32 тепла, на решті території стовпчики термометрів будуть коливатися на значеннях від +27 до +31 градусів.

У Києві у вівторок без опадів, температура повітря +28... +30 градусів.

Погода в Україні 18 червня (фото: meteo.gov.ua)

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