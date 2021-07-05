Грози і зливи йдуть з України, а спека до 34 градусів повертається: прогноз погоди на тиждень

Погода у вівторок, 6 липня

У вівторок грози та зливи ще трохи потріпають територію України, особливо дістанеться східним і південним областям – там можливі також шквали та град. У центрі країни - помірні грози, а на Заході та півночі – короткочасні дощі. Вночі очікується від +15 до +19 градусів, вдень на заході, півночі та півдні від +26 до +28 градусів, у центрі та на сході від +25 до +29 градусів.

У Києві 6 липня очікується невеликий дощ, вночі + 17 +19 градусів, вдень +27 + 29 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 6 липня

Погода в середу, 7 липня

У середу грози затримаються тільки в південній частині країни та зачепить південний схід. В інших регіонах - хмарно, без істотних опадів. Нічна температура коливатиметься в межах +15 +18 градусів, вдень у всіх областях України очікується від +28 до +30 градусів, на Закарпатті до + 33 градусів.

У Києві 7 липня невелика хмарність, без опадів. Вночі + 16 +18 градусів, вдень від +29 до + 31 градуса.

Карта погоди в Україні на середу, 7 липня

Погода в четвер, 8 липня

У четвер грози та дощі повністю покинуть територію України, але в більшості областей очікується хмарна погода. Вночі в регіонах очікується від +14 до +18 градусів, вдень повітря прогріється до +28 +30 градусів, на Закарпатті до + 33 градусів.

У Києві 8 липня без опадів, хмарно. Вночі в столиці + 16 +18 градусів, вдень від +29 до + 31 градуса.

Карта погоди в Україні на четвер, 9 липня

Погода в п'ятницю, 9 липня

У п'ятницю Україну знову накриє спекою, опади не прогнозуються. Вночі очікується від +15 до +18 градусів. Вдень від +29 до +31 градуса. У центральній частині, на півночі до +32 градусів, на сході до +33 градусів.

У Києві 9 липня сонячно і ясно, без опадів. Вночі в столиці + 18 +20 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +30 до + 32 градусів.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 9 липня

Погода в суботу, 10 липня

Субота принесе жителям України підвищення температури повітря ще на 1-2 градуси. По всій країні очікується суха і сонячна погода, без опадів. Вночі від +14 до +18 градусів, вдень на заході та півдні +29 +31 градус. На півночі та в центральній частині +30 +34 градуси, на сході +31 +33 градуси.

У Києві 10 липня без опадів, сонячно. Вночі в столиці + 18 +20 градусів, вдень очікується від +30 до + 32 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 10 липня

Погода в Києві

У столиці невелика гроза можлива тільки 6 липня, а після – очікується суха погода до 14 липня. Температура повітря підніматиметься і з 10 по 14 липня вночі очікується до +19 градусів, вдень до +33 градусів.

Карта погоди в Києві