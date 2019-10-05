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Грози, зливи та шквальний вітер: частину України накриє холодна негода

STYLERЖиття    05.10.2019 - 07:44
Грози, зливи та шквальний вітер: частину України накриє холодна негода
Погода в Україні (фото: pixabay.com)

Погода в Україні істотно зіпсується на вихідних

Погода в Україні у суботу, 5 жовтня, не принесе нічого хорошого жителям країни. Синоптики Українського гідрометцентру на погодній карті показали, що на значну частину країни налетить справжня холодна осіння стихія.

Найгірша синоптична ситуація сьогодні буде в східних, південних і центральних областях, де очікуються зливи з грозами, які буде супроводжувати поривчастий вітер.

Що стосується північних областей (крім Сумщини), а також Вінниччини та частини Заходу, синоптики дещо змінили прогноз з вечора - тепер тут дощі не передбачаються, але буде хмарно і вітряно.

На Заході (за винятком Тернопільської, Чернівецької і Хмельницької областей) сьогодні буде мрячити.

Температура повітря у перший вихідний день становитиме від +11 до +16 на Заході, Півночі, в Центрі, а також на Одещині та Миколаївщині. На Сході і Півдні-від +16 до +21 тепла.

У Києві в суботу буде хмарно, вітер з поривами 7-12 м/с, повітря вдень прогріється до мізерних +11... +13 градусів.

Грози, зливи та шквальний вітер: частину України накриє холодна негода

Погода в Україні (фото: meteo.gov.ua)

Варто відзначити, що відомий синоптик Наталка Діденко раніше повідомила, що на вихідних в регіонах з найнижчою температурою - на Заході та Півночі дощі будуть упереміш із мокрим снігом.

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