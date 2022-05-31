Грозові дощі та спека: де в Україні будуть опади, а які області прогріє до +31

Погода в Україні у вівторок, 31 травня, буде тепла і подекуди навіть спекотна, очікуються дощі в ряді регіонів, місцями з грозами. Вітер в останній день весни обіцяє бути помірним, але іноді будуть пориви.

Про це йдеться в прогнозі синоптиків Укргідрометцентру .

Опади у вигляді дощів 31 травня пройдуть на північному сході та сході України, а також у західних областях. Грози ймовірні в Полтавській, Сумській, Харківській та Черкаській областях.

На решті території країни переважатиме суха погода.

Яка температура повітря

Стовпчики термометрів в денний час покажуть близько +26... +31 градусів в південно-східних і східних областях, а на заході та півночі країни +20... +25 градусів. Вночі температура повітря становитиме +12... +16 градусів на Лівобережжі, та +8... +10 градусів у західних областях.

У Києві очікується невеликий дощ вночі, але вдень буде без опадів, прогнозується мінлива хмарність.

Температура повітря в Київській області вночі становитиме +9... +14 градусів, вдень близько +20... +25 градусів. У самій столиці буде вночі +11... +13 градусів, вдень +21... +23 градусів.

Карта погоди в Україні 31 травня (фото: meteo.gov.ua)

Яка погода відкриє літо

А ось в перший день червня грозові дощі очікуються майже по всій Україні, хіба що в центрі, а також в Миколаївській та Одеській областях буде сухо.

Температура повітря особливо не зміниться, буде спека до +31 градуса на сході та півдні країни, близько +23... +27 градусів у північних і центральних областях, і близько +18... +23 градусів на заході України.