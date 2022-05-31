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Грозові дощі та спека: де в Україні будуть опади, а які області прогріє до +31

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Вівторок 31 травня 2022 07:36
Грозові дощі та спека: де в Україні будуть опади, а які області прогріє до +31 Колаж РБК-Україна: погода в Україні буде спекотною та з грозовими дощами
Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні у вівторок, 31 травня, буде тепла і подекуди навіть спекотна, очікуються дощі в ряді регіонів, місцями з грозами. Вітер в останній день весни обіцяє бути помірним, але іноді будуть пориви.

Про це йдеться в прогнозі синоптиків Укргідрометцентру.

Опади у вигляді дощів 31 травня пройдуть на північному сході та сході України, а також у західних областях. Грози ймовірні в Полтавській, Сумській, Харківській та Черкаській областях.

На решті території країни переважатиме суха погода.

Яка температура повітря

Стовпчики термометрів в денний час покажуть близько +26... +31 градусів в південно-східних і східних областях, а на заході та півночі країни +20... +25 градусів. Вночі температура повітря становитиме +12... +16 градусів на Лівобережжі, та +8... +10 градусів у західних областях.

У Києві очікується невеликий дощ вночі, але вдень буде без опадів, прогнозується мінлива хмарність.

Температура повітря в Київській області вночі становитиме +9... +14 градусів, вдень близько +20... +25 градусів. У самій столиці буде вночі +11... +13 градусів, вдень +21... +23 градусів.

Грозові дощі та спека: де в Україні будуть опади, а які області прогріє до +31

Карта погоди в Україні 31 травня (фото: meteo.gov.ua)

Яка погода відкриє літо

А ось в перший день червня грозові дощі очікуються майже по всій Україні, хіба що в центрі, а також в Миколаївській та Одеській областях буде сухо.

Температура повітря особливо не зміниться, буде спека до +31 градуса на сході та півдні країни, близько +23... +27 градусів у північних і центральних областях, і близько +18... +23 градусів на заході України.

Раніше повідомлялося, що за прогнозом синоптика, погода цього тижня в Україні принесе зливи з грозами та іноді з градом, а також буде спека.

Також ми писали про те, що синоптики оновили прогноз на червень в Україні, і попередили про зливи та сильну спеку.

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