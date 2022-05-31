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Грозовые дожди и жара: где в Украине будут осадки, а какие области прогреет до +31

Новина українською →
Вторник 31 мая 2022 07:36
Грозовые дожди и жара: где в Украине будут осадки, а какие области прогреет до +31 Коллаж РБК-Украина: погода в Украине будет жаркая и с грозовыми дождями
Автор: Владимир Костырин

Погода в Украине во вторник, 31 мая, будет теплая и кое-где даже жаркая, ожидаются дожди в ряде регионов, местами с грозами. Ветер в последний день весны обещает быть умеренным, но иногда будут порывы.

Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра.

Осадки в виде дождей 31 мая пройдут на северо-востоке и востоке Украины, а также в западных областях. Грозы вероятны в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

На остальной территории страны будет преобладать сухая погода.

Какая температура воздуха

Столбики термометров в дневное время покажут около +26... +31 градусов в юго-восточных и восточных областях, а на западе и севере страны +20... +25 градусов. Ночью температура воздуха составит +12... +16 градусов на Левобережье, и +8... +10 градусов в западных областях.

В Киеве ожидается небольшой дождь ночью, но днем будет без осадков, прогнозируется переменная облачность.

Температура воздуха в Киевской области ночью составит +9... +14 градусов, днем около +20... +25 градусов. В самой столице будет ночью +11... +13 градусов, днем +21... +23 градусов.

Грозовые дожди и жара: где в Украине будут осадки, а какие области прогреет до +31

Карта погоды в Украине 31 мая (фото: meteo.gov.ua)

Какая погода откроет лето

А вот в первый день июня грозовые дожди ожидаются почти по всей Украине, разве что в центре, а также в Николаевской и Одесской областях будет сухо.

Температура воздуха особо не изменится, будет жара до +31 градуса на востоке и юге страны, около +23... +27 градусов в северных и центральных областях, и около +18... +23 градусов на западе Украины.

Ранее сообщалось, что по прогнозу синоптика, погода на этой неделе в Украине принесет ливни с грозами и иногда с градом, а также будет жара.

Также мы писали о том, что синоптики обновили прогноз на июнь в Украине, и предупредили о ливнях и сильной жаре.

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