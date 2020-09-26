Погрожував Росії війною: в Криму звільнили "чиновника" за підтримку протестувальників у Білорусі

В окупованому Росією Криму звільнили "віце-мера" Ялти Михайла Загорцева за підтримку протестувальників у Білорусі та висловлювання про "російський слід" у жорстоких розгонах демонстрантів.

Приводом для репресій послужило його емоційне відеозвернення - Загорцев висловив підозру, що так "знущатися над жінками та дітьми" в Білорусі могли не місцеві силовики, проте росіяни. Про це передає "Інформаційний спротив".

Також 62-річний Загорцев висловив гордість за своїх дітей, які "з перших днів пішли на барикади" після скандальних президентських виборів в Білорусі.

Він присоромив верхівку МВС за брутальні дії стосовно мітингувальників і заявив, що ніколи не міг собі уявити подібне в рідній країні.

Коментуючи розмови про "російський слід" в подіях в Білорусі Загорцев зазначив, що це може призвести до війни з РФ.

"Ми не можемо повірити, що наші білоруси можуть так знущатися над жінками та дітьми. Але якщо це росіяни - якщо вони прийдуть не з добрими намірами, то будуть 1941-45 роки. Повстане кожен білорус", - сказав він.

Відео: Михайло Загорцев розкритикував жорстокі розгони протестувальників у Білорусі

Зазначимо, що Загорцев народився, виріс і прожив все життя в Білорусі до березня 2020-го. Останні 10 років обіймав посаду голови Бобруйського міської ради депутатів та голови Смолевичського районного виконавчого комітету.

За словами Рефата Чубарова, громадянин Білорусі Загорцев оселився в окупованому РФ українському Криму незаконно.

Нещодавно у вересні його призначили "заступником голови" Ялти, але кар'єра тривала всього кілька днів.

Так, депутат Держдуми РФ Олександр Хінштейн накинувся на "чиновника" з різкою критикою, назвав "русофобом" і зажадав зняти з посади.

"Русофоб М.Загорцев (а як ще назвати людину, яка заявляє, що жорстоко розганяти білоруські протести можуть лише росіяни, але ніяк не білоруси, і погрожує Росії війною?) написав заяву про звільнення з посади "віце-мера" Ялти", - написав політик у своєму Twitter.

фото: скрін поста twitter.com/Khinshtein

Треба сказати, що окупаційна "адміністрація" Криму не відразу звільнила опального "чиновника" - спочатку розповідали, що висловлювання були зроблені ще до призначення, і вони суто особисті.

"У цей час Загорцев не обіймав посаду в "адміністрації" міста Ялта. Заява була озвучена ним як громадянином Білорусі під емоційним впливом на конкретну подію, що стало його реакцією на те, що відбувається на батьківщині", - писав "мер" Ялти Іван Імгрунт у Facebook.

Втім, пізніше він оголосив, що Загорцева таки звільнили "за фактом підтримки опозиції Білорусі".

Раніше повідомлялося, що у Білорусі побита силовиками жінка втратила дитину - постраждала розповіла журналістам про пережиті тортури.

Нагадаємо, нещодавно в МВС Білорусі здивували дивним записом про те, що Лукашенка просять розстрілювати протестувальників.