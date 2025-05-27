Денежный маникюр на июнь. Эти трендовые дизайны притянут богатство, будто магнит

Существует мнение, что для каждого месяца в году есть определенный счастливый цвет, который можно использовать в интерьере, одежде, аксессуарах и маникюре.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, каким цветом гель-лака необходимо покрывать ногти в июне 2025, чтобы привлечь удачу, деньги и любовь.
Это такой цвет, используя который ближе и чаще возле себя в конкретный месяц, можно притягивать удачу, прибыть, любовь и везение. Также эти цвета необходимо использовать в моменты важных дел, переговоров и т.д.
Финансово удачный оттенок на июнь: фисташковый, матча-латте.
"Для девушек все просто - этот цвет нужно носить в деталях, одежде, маникюре, а для мужчин, например, на заставке телефона. Цвет месяца - фисташковый макарон или цвет матчи", - отметила блогерша Astro Muse Mari.
@astromuse.mari @Martelle Studio Warsaw оригінальний звук - Astro Muse Mari
Это нежный, освежающий и универсальный оттенок, он идеально подходит под летнее настроение. Этот оттенок - нечто среднее между пастельным зеленым и мягким мятным, что ассоциируется с природой, легкостью и спокойствием.
Фисташковый маникюр на июнь 2025 (фото: instagram.com/harrietwestmoreland)
Варианты дизайна:
Счастливый цвет на июнь 2025 (фото: instagram.com/lolo.nailedit)
Наверное, самый модный оттенок зеленого на лето 2025 - "матча" - свежая альтернатива традиционно мятным пастельным тонам. Он будет красиво смотреться как на коротких, так и на длинных ногтях разной формы.
Маникюр матча-латте (фото: instagram.com/amyytran)
Ногти омбре с нежно-зеленым оттенком - это нежный, освежающий и очень трендовый вариант маникюра, который идеально подходит для лета 2025 года. Такой дизайн сочетает в себе воздушность цвета и плавный градиент, создавая эффект мягкого перехода, который выглядит деликатно и изысканно.
Маникюр омбре на июнь 2025 (фото: instagram.com/lolo.nailedit)
Варианты оформления:
Необычный вариант с френчем и омбре (фото: instagram.com/amyle.nails)
Нежный зеленый оттенок можно дополнить золотистыми волнами или же дизайном с фольгой.
Зеленый маникюр с золотом (фото: instagram.com/amyle.nails)
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Для написания материала были использованы такие источники: страница в TikTok Astro Muse Mari, страницы мастеров нейл-арта в Instagram harrietwestmoreland, lolo.nailedit, amyytran, amyle.nails.