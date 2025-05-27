Денежный маникюр на июнь. Эти трендовые дизайны притянут богатство, будто магнит

Что такое цвет везения

Это такой цвет, используя который ближе и чаще возле себя в конкретный месяц, можно притягивать удачу, прибыть, любовь и везение. Также эти цвета необходимо использовать в моменты важных дел, переговоров и т.д.

Счастливый цвет на июнь 2025

Финансово удачный оттенок на июнь: фисташковый, матча-латте.

"Для девушек все просто - этот цвет нужно носить в деталях, одежде, маникюре, а для мужчин, например, на заставке телефона. Цвет месяца - фисташковый макарон или цвет матчи", - отметила блогерша Astro Muse Mari.

Фисташковый маникюр на июнь 2025

Это нежный, освежающий и универсальный оттенок, он идеально подходит под летнее настроение. Этот оттенок - нечто среднее между пастельным зеленым и мягким мятным, что ассоциируется с природой, легкостью и спокойствием.

Фисташковый маникюр на июнь 2025 (фото: instagram.com/harrietwestmoreland)

Варианты дизайна:

монохромный фисташковый - идеально для тех модниц, кто любит минимализм

фисташковый френч - френч с летним акцентом в виде нежно-зеленого кончика

сочетание с белым или золотом - для более торжественного, "отпускного" вида

с прозрачной базой и фисташковым узором - тренд для поклонниц нежного стиля.

Счастливый цвет на июнь 2025 (фото: instagram.com/lolo.nailedit)

Зеленый оттенок под названием "матча"

Наверное, самый модный оттенок зеленого на лето 2025 - "матча" - свежая альтернатива традиционно мятным пастельным тонам. Он будет красиво смотреться как на коротких, так и на длинных ногтях разной формы.

Маникюр матча-латте (фото: instagram.com/amyytran)

Ногти омбре

Ногти омбре с нежно-зеленым оттенком - это нежный, освежающий и очень трендовый вариант маникюра, который идеально подходит для лета 2025 года. Такой дизайн сочетает в себе воздушность цвета и плавный градиент, создавая эффект мягкого перехода, который выглядит деликатно и изысканно.

Маникюр омбре на июнь 2025 (фото: instagram.com/lolo.nailedit)

Варианты оформления:

классическое омбре - переход от прозрачной или молочной базы к мягкому зеленому на кончиках.

двухцветное омбре - сочетание нежно-зеленого с белым, мятным или нежно-желтым.

дополнение блеском или мелкими блестками - для эффекта "росы" или солнечного сияния.

Необычный вариант с френчем и омбре (фото: instagram.com/amyle.nails)

Маникюр с золотом

Нежный зеленый оттенок можно дополнить золотистыми волнами или же дизайном с фольгой.

Зеленый маникюр с золотом (фото: instagram.com/amyle.nails)