"Деньги ходят за ребенком". Кто и как может бесплатно оздоровиться в Карпатах

Что известно о программе

Программа реализуется в рамках экспериментального проекта, что позволит протестировать механику монетизации услуг по оздоровлению и отдыху в Карпатах детей.

Пилотная программа стартовала 1 июня. Она будет действовать в течение 2023 года.

Кто сможет оздоровиться бесплатно

Средства для оздоровления и отдыха могут получить семьи с детьми, которые оказались в наиболее сложных условиях:

проживают на территориях, которые были во временной оккупации*

находятся в зоне активных боевых действий*

находятся на границе с РФ*

являются малообеспеченными

являются многодетными

имеют ребенка с инвалидностью (который способен обслуживать себя сам)

*К перечню территорий были отнесены Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская и Киевская области.

Приоритет в оздоровлении детей из определенных областей предоставлен ввиду того, что регионы находятся (находились) в зоне активных боевых действий или во временной оккупации, или же расположены на границе со страной-агрессором и подвергаются активным артиллерийским обстрелам.

Кто из детей может оздоровиться в Карпатах бесплатно (фото: facebook.com/MLSP.gov.ua)

Как узнать, что вы можете стать участником программы

Родителям (или лицам, которые их заменяют) детей, отвечающих вышеуказанным критериям, должны отправлять уведомления о праве на получение средств для оплаты услуг по оздоровлению и отдыху электронным сообщением.

Если же у кого-то из них на электронном носителе установлено приложение "Дія", ему автоматически поступит сообщение о возможности получения бюджетной помощи именно там.

Если в одной семье под программу подпадают несколько детей, все они получат средства, ведь государство не ограничивает количество детей из одной семьи, имеющих право получить деньги для приобретения путевок.

Их должны перечислять на каждого ребенка в отдельности. Сообщения также будут поступать отдельно в отношении каждого ребенка в семье.

Как воспользоваться помощью

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо получить карту со специальным режимом использования.

На нее будут зачислены средства в размере пяти прожиточных минимумов (14,165 тыс. грн) для детей 7-18 лет.

Эти деньги можно будет использовать для приобретения путевки на оздоровление (21 календарный день) или на отдых (14 календарных дней) ребенка в одном из лагерей высшей категории, которые расположены в карпатском регионе (Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая и Тернопольская области).

Речь идет об одном из заведений Государственного реестра имущественных объектов оздоровления и отдыха детей.

Возможность получения средств можно проверить по ссылке. После ввода своего РНУКПН (идентификационного кода) система выдаст информацию о том, имеете ли вы право на указанную услугу или нет.

Если информация о полученном статусе уже имеется в системе, можно обращаться в ПриватБанк для открытия текущего счета со специальным режимом использования и получения карты.

Сделать это можно также через приложение "Дія".

Сколько детей смогут оздоровить

По словам первого замминистра социальной политики Дарьи Марчак, целью ведомства является обеспечение поддержки наименее защищенных слоев населения.

"Автоматическое распространение проекта на всех детей из данных категорий, прозрачная система выплат средств на оздоровление и отдых их родителям, значительное расширение количества тех, кто предоставляет услуги по оздоровлению и рыночная конкуренция будут способствовать обеспечению надлежащего качества услуг и соответственно эффективному расходованию государственных средств", - пояснила она.

Согласно информации чиновницы, в 2023 году планируется оздоровить за счет Государственного бюджета около 25 тысяч детей.

Список заведений, в которые можно отправить ребенка, вы можете найти по ссылке.

Когда завершается программа

Полученные средства для оздоровления или отдыха необходимо использовать в течение трех месяцев со дня их зачисления.

При зачислении в октябре-ноябре, приобрести путевку необходимо до 25 декабря, ведь средства предусмотрены на оздоровление и отдых в 2023 году.