Для денег и любви. Назван счастливый цвет для каждого знака Зодиака

Овен

Ваш цвет удачи в декабре - красный. Он отлично подходит к вашему взрывному нраву и помогает усилить огненную энергию. Этот цвет поможет повысить вашу уверенность и придаст вам сил.

Телец

Проведите последний месяц этого года, окружая себя зеленым цветом. Он поможет вам найти умиротворение. Спокойствие даст вам возможность принимать правильные решения, а это приведет к феерическому успеху.

Близнецы

Вам идеально подойдет желтый цвет. Он подарит счастье, игривость, подчеркнет вашу смелость и поможет добиваться успехов во всем. Добавьте этот цвет в свою жизнь и вы заметите, что счастье придет вместе с ним.

Рак

В декабре вам стоит обратить внимания на оттенки серебра. Именно такие "дорогие" цвета помогут вам развить интуицию и создать вокруг себя максимально комфортную атмосферу. Присмотритесь к одежде и аксессуарам с отблеском серебра, вы не пожалеете.

Лев

Ваш цвет удачи - желтый. Он подчеркнет ваши достоинства, сделает вас яркой личностью и привлечет внимание окружающих. А в последнем вы особенно остро нуждаетесь, потому смело добавляйте в свой гардероб что-то желтое.

Дева

Вам для стабильности, богатства и счастья стоит окружить себя вещами коричневого цвета. Он поможет вам найти умиротворение, ощутить гармонию и попрощаться со страхами. Такой цвет вы можете добавлять не только в свои "луки", купите какой-то аксессуар в благородно-коричневом оттенке.

Весы

Вам для удачи и счастья в декабре стоит добавить в свою жизнь розовый цвет. Он подарит везение во всех сферах жизни. Не стоит игнорировать этот цвет, даже если вы считаете его слишком детским или несерьезным, он раскроет весь ваш потенциал.

Скорпион

Последний месяц этого года станет для вас максимально удачным, если вы подчеркнете свою индивидуальность черным цветом. Он подарит вам динамику, изысканность и внутреннюю силу. С ним вы добьетесь успеха на работе и обретете счастье в личной жизни.

Стрелец

Ваш цвет декабря - фиолетовый. Он подарит вам оптимизм, добавит в вашу жизнь приключения и радость. Вам стоит развлечься и освежиться, а потому добавляйте оттенки фиолетового, они принесут лишь хорошие события.

Козерог

В декабре ваш цвет счастья - серый. Он удачно подчеркнет вашу организованность и поможет добиться повышения на работе. Не бойтесь своих амбиций и ставьте цели, серый цвет добавит вам уверенности.

Водолей

Чтобы найти счастье и разбогатеть - начните носить вещи синего цвета. Оттенки морской волны помогут вам найти хорошие источники дохода, развить в себе новые качества и стать успешными. Не игнорируйте синий цвет в конце этого года.

Рыбы

Вам, как и Водолеям, подойдут синие цвета, а именно оттенок бирюзы. Он даст вам спокойствие и мудрость. С ним вы не совершите ошибок и будете наполнены позитивной энергией.