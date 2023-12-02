Для денег и любви. Назван счастливый цвет для каждого знака Зодиака

Эзотерики назвали счастливые цвета для каждого знака Зодиака на декабрь. Они помогут привлечь деньги, любовь и счастье.
Какой цвет подходит именно вашему знаку Зодиака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Knowinsiders.
Ваш цвет удачи в декабре - красный. Он отлично подходит к вашему взрывному нраву и помогает усилить огненную энергию. Этот цвет поможет повысить вашу уверенность и придаст вам сил.
Проведите последний месяц этого года, окружая себя зеленым цветом. Он поможет вам найти умиротворение. Спокойствие даст вам возможность принимать правильные решения, а это приведет к феерическому успеху.
Вам идеально подойдет желтый цвет. Он подарит счастье, игривость, подчеркнет вашу смелость и поможет добиваться успехов во всем. Добавьте этот цвет в свою жизнь и вы заметите, что счастье придет вместе с ним.
В декабре вам стоит обратить внимания на оттенки серебра. Именно такие "дорогие" цвета помогут вам развить интуицию и создать вокруг себя максимально комфортную атмосферу. Присмотритесь к одежде и аксессуарам с отблеском серебра, вы не пожалеете.
Ваш цвет удачи - желтый. Он подчеркнет ваши достоинства, сделает вас яркой личностью и привлечет внимание окружающих. А в последнем вы особенно остро нуждаетесь, потому смело добавляйте в свой гардероб что-то желтое.
Вам для стабильности, богатства и счастья стоит окружить себя вещами коричневого цвета. Он поможет вам найти умиротворение, ощутить гармонию и попрощаться со страхами. Такой цвет вы можете добавлять не только в свои "луки", купите какой-то аксессуар в благородно-коричневом оттенке.
Вам для удачи и счастья в декабре стоит добавить в свою жизнь розовый цвет. Он подарит везение во всех сферах жизни. Не стоит игнорировать этот цвет, даже если вы считаете его слишком детским или несерьезным, он раскроет весь ваш потенциал.
Последний месяц этого года станет для вас максимально удачным, если вы подчеркнете свою индивидуальность черным цветом. Он подарит вам динамику, изысканность и внутреннюю силу. С ним вы добьетесь успеха на работе и обретете счастье в личной жизни.
Ваш цвет декабря - фиолетовый. Он подарит вам оптимизм, добавит в вашу жизнь приключения и радость. Вам стоит развлечься и освежиться, а потому добавляйте оттенки фиолетового, они принесут лишь хорошие события.
В декабре ваш цвет счастья - серый. Он удачно подчеркнет вашу организованность и поможет добиться повышения на работе. Не бойтесь своих амбиций и ставьте цели, серый цвет добавит вам уверенности.
Чтобы найти счастье и разбогатеть - начните носить вещи синего цвета. Оттенки морской волны помогут вам найти хорошие источники дохода, развить в себе новые качества и стать успешными. Не игнорируйте синий цвет в конце этого года.
Вам, как и Водолеям, подойдут синие цвета, а именно оттенок бирюзы. Он даст вам спокойствие и мудрость. С ним вы не совершите ошибок и будете наполнены позитивной энергией.
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