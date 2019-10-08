Грип наступає: як не стати жертвою в новому сезоні

В Україні починається активний період гострих респіраторних захворювань, а також грипу. У зв'язку з різким похолоданням, багато хто скаржиться на легкі застуди і нездужання. Екс-глава Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, як впоратися з першими осінніми застудами і розвіяла міфи про народні засоби.

Вона пояснила, що ні часник, ні лук, ні оксолінова мазь, ні навіть імуностимулятори не здатні захистити людину від грипу. Єдиний спосіб мінімізувати складне захворювання – це вести здоровий спосіб життя і щорічно робити щеплення від грипу. Супрун зазначила, що вакцинацію можна зробити протягом усього епідсезону – з осені до весни. Проте відкладати візит до лікаря не варто.

Імунітет формується протягом двох-трьох тижнів після уколу. В цей період залишається ризик захворіти.

"В легкій формі симптоми грипу тривають 3-7 днів. Це якщо ви здорова доросла людина без хронічних хвороб. Але у дітей, людей старшого віку і тих, хто має хронічні захворювання, грип може тривати до двох тижнів і супроводжуватися ускладненнями. Кашель може тривати до семи тижнів після одужання", - пояснила Супрун.

Вона додала, що ускладнення після грипу можуть бути дуже небезпечними і вакцинуватися коштує набагато дешевше, ніж лікуватися.

Діти у віці від 6 місяців до 8 років. В цілому вони хворіють грипом у 30-40% частіше в порівнянні з 10-15% серед дорослих. Грип може викликати у дітей тяжкі наслідки: пневмонію, енцефалопатію, зневоднення, хвороби серця. Дітям з хронічними хворобами, вакцинація критично важлива. Дітей вперше вакцинують від грипу двічі, з інтервалом у 28 днів. Немовлят до 6 місяців не вакцинують, але тоді всі навколо повинні бути щеплені від грипу.

Люди старше 65 років. Для них грип також небезпечний ускладненнями, серед яких бронхіт і пневмонія. Пневмонія - серйозне ускладнення. Якщо її не лікувати, бактерії можуть потрапити в кров і порушувати роботу органів. Ця легенева інфекція може призвести до скупчення рідини в легенях або абсцесу легень, а також мати фатальні наслідки.

Вагітні жінки і жінки до двох тижнів після пологів. Вагітні жінки мають більшу ймовірність розвитку ускладнень, особливо у другому та третьому триместрах. Жінки, які після пологів, також мають більше шансів на розвиток ускладнень. Крім того, вірусні захворювання під час вагітності можуть впливати на розвиток мозку дитини. Наприклад, в чотири рази збільшувати ризик біполярного розладу.

Люди з ослабленим імунітетом. Це хвороби і стан організму, при яких імунітет після введення вакцини може не сформуватися (наприклад, в умовах хіміотерапії у онкологічних хворих, при вживанні великих доз стероїдних гормонів, при вживанні ліків, які пригнічують імунітет, при окремих уроджених імунодефіцитах).

Люди, які мають хронічні захворювання - астма, серцеві-судинні хвороби, хвороби нирок, печінки, діабет, хронічне обструктивне захворювання легень. Для них грип може стати фатальним.

Люди, що страждають ожирінням з індексом маси тіла 40 і вище.

Люди, які живуть великими групами (наприклад, будинки пристарілих та інших установах допомоги) і ті, які з ними працюють (медпрацівники).

Щоб не заразитися, Уляна Супрун дала кілька корисних рекомендацій: