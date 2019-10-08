Грипп наступает: как не стать жертвой в новом сезоне

В Украине начинается активный период острых респираторных заболеваний, а также гриппа. В связи с резким похолоданием, многие жалуются на легкие простуды и недомогания. Экс-глава Министерства охраны здоровья Уляна Супрун рассказала, как справиться с первыми осенними простудами и развенчала мифы о народных средствах.

Она объяснила, что ни чеснок, ни лук, ни оксолиновая мазь, ни даже иммуностимуляторы не способны защитить человека от гриппа. Единственный способ минимизировать сложное заболевание – это вести здоровый образ жизни и ежегодно делать прививки от гриппа. Супрун отметила, что вакцинацию можно сделать на протяжении всего эпидсезона – с осени до весны. Однако откладывать визит к врачу не стоит.

Иммунитет формируется на протяжении двух-трех недель после укола. В этот период остается риск заболеть.

"В легкой форме симптомы гриппа продолжаются 3-7 дней. Это если вы здоровый взрослый человек без хронических болезней. Но у детей, людей старшего возраста и тех, кто имеет хронические заболевания, грипп может длится до двух недель и сопровождаться осложнениями. Кашель может длится до семи недель после выздоровления", - объяснила Супрун.

Она добавила, что осложнения после гриппа могут быть очень опасными и вакцинироваться стоит намного дешевле, чем лечиться.

Дети в возрасте от 6 месяцев до 8 лет. В целом они болеют гриппом у 30-40% чаще по сравнению с 10-15% среди взрослых. Грипп может вызвать у детей тяжелые последствия: пневмонию, энцефалопатию, обезвоживание, болезни сердца. Детям с хроническими болезнями, вакцинация критически важна. Детей впервые вакцинируют от гриппа дважды, с интервалом в 28 дней. Младенцев до 6 месяцев не вакцинируют, но тогда все вокруг должны быть привиты от гриппа.

Люди старше 65 лет. Для них грипп также опасен осложнениями, среди которых бронхит и пневмония. Пневмония - серьезное осложнение. Если ее не лечить, бактерии могут попасть в кровь и нарушать работу органов. Эта легочная инфекция может привести к скоплению жидкости в легких или абсцесса легких, а также иметь фатальные последствия.

Беременные женщины и женщины до двух недель после родов. Беременные женщины имеют большую вероятность развития осложнений, особенно во втором и третьем триместрах. Женщины, которые после родов, также имеют больше шансов на развитие осложнений. Кроме того, вирусные заболевания во время беременности могут влиять на развитие мозга ребенка. Например, в четыре раза увеличивать риск биполярного расстройства.

Люди с ослабленным иммунитетом. Это болезни и состояния организма, при которых иммунитет после введения вакцины может не сформироваться (например, в условиях химиотерапии у онкологических больных, при употреблении больших доз стероидных гормонов, при употреблении лекарств, подавляющих иммунитет, при отдельных врожденных иммунодефицитах).

Люди, которые имеют хронические заболевания - астма, сердечные-сосудистые болезни, болезни почек, печени, диабет, хроническое обструктивное заболевание легких. Для них грипп может стать фатальным.

Люди, страдающие ожирением, с индексом массы тела 40 и выше.

Люди, которые живут большими группами (к примеру, дома престарелых и других учреждениях помощи) и те, которые с ними работают (медработники).

Чтобы не заразиться, Уляна Супрун дала несколько полезных рекомендаций: