Грелки могут быть опасны для здоровья! Врач объяснил почему

Почему резиновые грелки опасны?

Дело в том, что резиновые грелки могут вызвать эритему на коже.

В то время как этот предмет может держать вас в тепле и комфорте, вы не должны слишком долго прижимать его к коже.

"Вы можете получить сыпь от грелок, если будете прикладывать их к коже в течение длительного периода времени", - сообщил доктор Амир.

"Я наблюдаю такие явления очень часто. Если вы приложите грелку к коже, у вас появится такая рябая красная сыпь на коже. Со временем она исчезает, если вы убираете грелку, но выглядит довольно серьезно, когда она у вас есть", - отметил медик.

Этот тип сыпи характеризуется пятнами на коже, при этом некоторые пользователи грелки жалуются на легкий зуд и жжение.

Помните, что как только вы обнаружите эту красную сыпь, вы должны прекратить использовать грелку!

Если ваша кожа поражена незначительно, сыпь обычно исчезает в течение нескольких недель или месяцев.

Однако сильная пигментация, вызванная грелкой, может означать, что следы останутся на вашей коже в течение нескольких лет.

К счастью, поможет в таких случаях лечение кремом для местного применения под названием третиноин.