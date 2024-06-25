Не без греха: 6 голливудских звезд, которых задерживала полиция

На днях американский певец Джастин Тимберлейк оказался в эпицентре скандала. Его арестовали за вождение в нетрезвом виде. По словам самого артиста, он выпил всего один бокал в отеле в Саг-Харборен, где проводил время с друзьями, однако этого оказалось достаточно для задержания сотрудниками полиции.

Кто еще из голливудских знаменитостей в свое время "загремел" в тюрьму - узнайте в РБК-Украина (проект Styler).

Джастин Бибер

Певец Джастин Бибер был задержан полицией за участие в нелегальных уличных гонках в Майами. Кроме того, он пытался оказать сопротивление правоохранителям во время ареста.

Джастин Бибер (фото: instagram.com/justinbieber)

Линдси Лохан

То, что Линдси Лохан не дружит с законом, давно не новость. В 2007 году ее поймали за вождением в нетрезвом виде. Впоследствии актрису неоднократно обвиняли в хранении и транспортировке наркотиков и вождении с аннулированными правами.

К многочисленным правонарушениям скандалистки добавилось еще и сопротивление властям.

Как-то в своей квартире актриса так громко скандалила со своей сожительницей Самантой Ронсон, что соседи были вынуждены вызвать полицию.

Но прибывшему на место наряду Лохан просто не открыла. Квартиру пришлось брать штурмом и предъявлять актрисе новое обвинение.

Линдси Лохан (фото: instagram.com/lindsaylohan)

Роуз Макгоуэн

В ноябре 2017 года звезду сериала "Зачарованные" Роуз Макгоуэн задержала полиция. Актрису осудили за хранение кокаина, обнаруженного в ее кошельке, который она оставила в аэропорту.

Макгоуэн утверждала, что ее подставил скандально известный продюсер Харви Вайнштейн, которого она ранее обвиняла в изнасиловании.

Роуз Макгоуэн (фото: instagram.com/rosemcgowan)

Николас Кейдж

Актера арестовали по подозрению в нанесении вреда своей жене и за пьяный дебош. Он устроил разгром прямо на улице. Однако, позже обвинения были сняты, и Кейдж избежал наказания.

Николас Кейдж (фото: Википедия)

Пэрис Хилтон

К правоохранителям звезда попала, как и Лохан, из-за нарушения условий испытательного срока.

Пэрис Хилтон (фото: instagram.com/parishilton)

Мел Гибсон

Неуравновешенный характер Мела Гибсона часто становится причиной его судебных разбирательств. В марте 2011 года актера арестовали по обвинению в домашнем насилии его бывшей девушки.

Мел Гибсон (фото: Википедия)