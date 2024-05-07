Григорий Козловский и Emily Resort устроили праздник для детей погибших защитников

Активный отдых для детей погибших украинских военных, которыми занимается БО "Дети Героев" устроил ФК "Рух" и его основатель Григорий Козловский совместно с Emily Resort .

Вместе с командой благотворителей "Галицкой Свижиной" и Шевченковским Гаем, Григорий Козловский и "руховцы" провели благотворительное мероприятие для малышей.

"Дети, живущие в условиях войны, часто испытывают страх, тревогу и уныние. Активный отдых и приобщение детей к спорту помогает им отвлечься от ужасов войны. Поэтому вся наша "желто-черная" семья пытается как можно чаще устраивать им такие праздники. Ведь такие мероприятия дают детям возможность сосредоточиться на чем-то другом, испытать радость и положительные эмоции", - отметил Григорий Козловский.

Дети погибших украинских военных посетили футболистов "Рух" и воспитанников клубной академии, поиграли с ними в футбол. Посетили Emily Zoo на территории Emily Resort и отведали вкусный обед. После трапезы детей ждали аниматоры и вкусности от партнеров "желто-черных".

"Такие путешествия в академию "Рух" и Emily Resort дают детям надежду и веру в то, что жизнь может быть лучше, а также вдохновляют их к занятиям спортом и достижению своих целей", - добавил Григорий Козловский.

Завершился день в Шевченковском Роще, где для малышей и взрослых был подготовлен интересный квест и экскурсия по одной из самых увлекательных локаций Львова.

Григорий Козловский отметил, что устраивать такие праздники для детей уже традиция для "желто-черной" семьи. Так, в марте ФК и академия "Рух" вместе с Emily Resort устроили праздник воспитанникам детского дома "Доброе сердце".

Малыш посетил клубную академию и принял участие в различных активностях, мастерклассах и развлечениях. Каждый ребенок получил незабываемые впечатления и подарки.

Кроме того, ко Дню Святого Николая основатель ФК "Рух" Григорий Козловский и гостинично-развлекательный комплекс Emily Resort устроили однодневный уикенд для детей-переселенцев и детей погибших Героев.

"С начала полномасштабного вторжения наша "желто-черная" семья и Emily Resort помогает не только военным, но и переселенцам и детям-сиротам. Спорт формирует нас как личность и помогает не только иметь хорошую физическую форму, но и дарит положительные эмоции. Конечно, ребятам очень нравится именно футбол. Мы очень рады, что сегодня нам удалось не только устроить праздник для детей-сирот, но и воплотить детские мечты", - резюмировал Григорий Козловский.