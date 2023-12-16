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Григорий Решетник откровенно сказал, думал ли он о разводе с женой

Решетник и его жена воспитывают троих сыновей (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Автор: Полина Иваненко

Известный украинский ведущий Григорий Решетник сказал, думал ли он когда-нибудь о разводе со своей женой Кристиной. Шоумен не стал скрывать правду.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Решетник рассказал во время интервью, которое для YouTube-канала Славы Демина давала его избранница.

Почему ведущий не хочет думать о разводе

Как оказалось, во время ссор он и его жена могут говорить о разрыве отношений. Впрочем, все это происходит только из-за высокого градуса напряжения.

"Мы можем, когда ссоримся, что-то сказать на эмоциях. Но я запрещаю себе, как творческому человеку, дальше визуализировать. Не, пожалуй, наедине каждый человек моделирует свою жизнь в разных ситуациях. Но сложно представить, все равно", - признался Решетник. .

Решетник и его жена (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Впрочем, ведущий не исключает, что когда-нибудь его жена может сказать, что хочет развода. Сам же он уверяет, что никогда не захочет потерять свою избранницу.

"Та конечно, мы взрослые люди. Вырастут дети, Кристина скажет мне "до побачення-телебачення"... А я нет. Я ей сказал и всегда говорю, что Бог когда распределял качества для женщины, то он ориентировался на качества моей жены, это не пафосные слова, я не найду лучших, не ищу", - заявил Решетник.

Кроме того, ведущий не стал скрывать, что он "вообще не готов все перечеркнуть". Сама жена Решетника о том, думала ли она о разводе, не рассказала.

 

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