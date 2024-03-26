Григорий Козловский и ФК "Рух" устроили детям-сиротам праздник

Мероприятие, во время которого воспитанники детского дома "Доброе сердце" посетили клубную академию и приняли участие в различных активностях, мастер-классах и развлечениях, состоялось при поддержке Emily Resort в рамках проекта "Мечты детей".

"С начала полномасштабного вторжения наша «желто-черная» семья и Emily Resort помогает не только военным, но и переселенцам и детям-сиротам. Спорт формирует нас как личность и помогает не только иметь хорошую физическую форму, но и дарит положительные эмоции. Конечно, ребятам очень нравится именно футбол. Мы очень рады, что сегодня нам удалось не только устроить праздник для детей-сирот, но и воплотить детские мечты", - отметил Григорий Козловский.

Праздник начался с поздравления детей и знакомства с аниматорами, которые угощали детей разными вкусностями. После этого детей разделили на возрастные группы. Малыш порисовал и сделал аквагрим, девушки имели мастер-класс по визажу, а ребятам провели тренировки по настольному теннису.

Также тренеры академии ФК "Рух" провели для малышей тренировки и сыграли с ними в футбол. Тренер по физподготовке младших возрастов Станислав Козак рассказал, что дети хотят активно заниматься спортом и футбол - их увлечение.

Соорганизатор проекта "Мечты детей" Наталья Мармулевич рассказала, что воспитанники детского дома "Доброе сердце", расположенного в поселке Новый Милятин Золочевского района, рассказали о своих желаниях и в соответствии с ними были выбраны активности. ФК "Движение", взял на себя большую часть по организации праздника.

"Для нас ценно, что тренеры уделили время ребятам, которые хотели пообщаться о футболе. Надеюсь, мы продолжим сотрудничать с "Рухом", ведь это была хорошая командная работа и мы очень рады, что удалось реализовать все наши идеи", - добавила Мармулевич.

Менеджер по маркетингу ФК "Рух" Юлия Климентович добавила, что вместе с партнерами из Emily Resort и основателем "Рух" Григорием Козловским удалось провести праздник для детей. Дети имели возможность отдохнуть и познакомиться с разнообразными профессиями, а также увидеть, как работает футбольная академия.

"Мы уже больше года сотрудничаем с БО "Дипломаты" и клуб всегда пытается поддерживать такие благотворительные инициативы. Для нас важно работать в этом направлении, привлекая детей в спорт и помогать им найти себя и раскрываться со всех сторон", - подытожила Климентович.

"Это мероприятие - воплощение детских мечтаний и мы очень рады, что нам удалось реализовать его. Благодарны "Руху" и каждому из партнеров, которые присоединились к событию в это нелегкое время и поддержали детей. Мы видим, как дети улыбаются и насколько они счастливы, что они смогли это все увидеть. Это искренние и фантастические эмоции, которые сложно передать словами", - отметила организатор БО "Дипломаты" Дарья Штокало.

Напомним, в прошлом году ФК "Рух" и Григорий Козловский вместе с гостинично-развлекательным комплексом Emily Resort сделали подарок для детей погибших героев и детей ВПЛ. Во время праздничного уик-энда дети посетили академию "Рух", ознакомились с бытом юных футболистов, побывали на экскурсии в комплексе Emily Resort.