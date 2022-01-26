Грейпфрут може бути смертельно небезпечним: коли і кому його їсти категорично не можна

Як виявилося, грейпфрут категорично не можна змішувати з певними ліками. У цьому цитрусовому містяться фуранокумарини, які здатні порушити роботу цитохрому Р45. А саме він контролює концентрацію ліків і токсинів в крові.

Якщо цей фермент почне барахлити, то речовини з медичних препаратів почнуть накопичуватися в організмі в небезпечних для здоров'я кількостях. Або ж ефективність ліків може знизитися через дуже низьку концентрацію.

"Один стакан грейпфрутового соку або цілий плід можуть пригнічувати у вашому організмі функцію ферментів на 24 години. Тому витримувати інтервал між прийомом фрукта і ліки просто безглуздо", - зазначили експерти.

З якими ліками не можна вживати грейпфрут

Препарати від атеросклерозу

Деякі ліки проти аритмії

Деякі знеболюючі препарати

Препарати проти підвищеного артеріального тиску

Антигістамінні препарати

Протипухлинні препарати, препарати з естрогенами

Протизаплідні таблетки

Віагра

Які можуть проблеми

За словами фахівців, поєднання грейпфрута з такими препаратами може викликати порушення серцевого ритму, утворення тромбів, ураження нирок, ураження кісткового мозку, руйнування м'язових волокон і навіть раптову зупинку серця.