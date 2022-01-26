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Грейпфрут може бути смертельно небезпечним: коли і кому його їсти категорично не можна

Автор: Анна Шиканова

Грейпфрут вважається корисним цитрусовим фруктом. У ньому міститься величезна кількість вітаміну С. Але він може стати дуже небезпечним для організму в деяких випадках.

В яких випадках грейпфрут може стати небезпечним і з чим його не можна поєднувати, розповіли експерти SasaPost.

Як виявилося, грейпфрут категорично не можна змішувати з певними ліками. У цьому цитрусовому містяться фуранокумарини, які здатні порушити роботу цитохрому Р45. А саме він контролює концентрацію ліків і токсинів в крові.

Якщо цей фермент почне барахлити, то речовини з медичних препаратів почнуть накопичуватися в організмі в небезпечних для здоров'я кількостях. Або ж ефективність ліків може знизитися через дуже низьку концентрацію.

"Один стакан грейпфрутового соку або цілий плід можуть пригнічувати у вашому організмі функцію ферментів на 24 години. Тому витримувати інтервал між прийомом фрукта і ліки просто безглуздо", - зазначили експерти.

З якими ліками не можна вживати грейпфрут

  • Препарати від атеросклерозу
  • Деякі ліки проти аритмії
  • Деякі знеболюючі препарати
  • Препарати проти підвищеного артеріального тиску
  • Антигістамінні препарати
  • Протипухлинні препарати, препарати з естрогенами
  • Протизаплідні таблетки
  • Віагра

Які можуть проблеми

За словами фахівців, поєднання грейпфрута з такими препаратами може викликати порушення серцевого ритму, утворення тромбів, ураження нирок, ураження кісткового мозку, руйнування м'язових волокон і навіть раптову зупинку серця.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, кому не варто їсти сир.

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