UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Грейпфрут может быть смертельно опасным: когда и кому его есть категорически нельзя

Автор: Анна Шиканова

Грейпфрут считается полезным цитрусовым фруктом. В нем содержится огромное количества витамина С. Но он может стать очень опасным для организма в некоторых случаях.

В каких случаях грейпфрут может стать опасным и с чем его нельзя соединять, рассказали эксперты SasaPost.

Как оказалось, грейпфрут категорически нельзя смешивать с определенными лекарствами. В этом цитрусовом содержатся фуранокумарины, которые способны нарушить работу цитохрома Р45. А именно он контролирует концентрацию лекарств и токсинов в крови.

Если этот фермент начнет барахлить, то вещества из медицинских препаратов начнут накапливаться в организме в опасных для здоровья количествах. Или же эффективность лекарств может снизиться из-за очень низкой концентрации.

"Один стакан грейпфрутового сока или целый плод могут подавлять в вашем организме функцию ферментов на 24 часа. Поэтому выдерживать интервал между приемом фрукта и лекарства просто бессмысленно", - отметили эксперты.

С какими лекарствами нельзя употреблять грейпфрут

  • Препараты от атеросклероза
  • Некоторые лекарства против аритмии
  • Некоторые обезболивающие препараты
  • Препараты против повышенного артериального давления
  • Антигистаминные препараты
  • Противоопухолевые препараты, препараты с эстрогенами
  • Противозачаточные таблетки
  • Виагра

Какие могут проблемы

По словам специалистов, сочетание грейпфрута с такими препаратами может вызвать нарушение сердечного ритма, образование тромбов, поражение почек, поражение костного мозга, разрушения мышечных волокон и даже внезапную остановку сердца.

Напомним, ранее мы писали о том, кому не стоит есть творог.

А также рассказывали о том, какие препараты могут вызвать головные боли.

Читайте РБК-Украина в Google News
едафрукты