Греческий йогурт или сыр: что лучше есть, чтобы сбросить лишние килограммы

Преимущества греческого йогурта

Одной из отличительных особенностей греческого йогурта является высокое содержание белка. Белок необходим для похудения, поскольку помогает строить и восстанавливать ткани, поддерживает рост мышц и обеспечивает ощущение сытости в течение длительного времени.

Типичная порция простого греческого йогурта с низким содержанием жира содержит примерно 20 граммов белка, что делает его отличным выбором для тех, кто хочет увеличить потребление белка и похудеть.

Греческий йогурт также богат пробиотиками. А пробиотики - это полезные бактерии, способствующие здоровью кишечника, что имеет решающее значение для общего здоровья и контроля веса.

Здоровый кишечник может улучшить пищеварение, улучшить усвоение питательных веществ и даже повлиять на потерю веса, регулируя гормоны, связанные с голодом и насыщением.

В греческом йогурте также меньше сахара по сравнению со многими другими сортами йогурта. Это особенно важно для похудения, поскольку уменьшение потребления сахара может помочь предотвратить скачки уровня сахара в крови и уменьшить общее потребление калорий.

Польза сыра

Сыр - еще один молочный продукт, который заслуживает внимания благодаря своей пользе для похудения. Как и греческий йогурт, творог содержит много белка.

Одна чашка обезжиренного сыра может обеспечить примерно 28 г белка, что делает его отличным продуктом для включения в рацион, чтобы помочь сохранить мышечную массу во время похудения.

Сыр также является отличным источником кальция. Кальций играет решающую роль в здоровье костей, но также играет роль в контроле веса.

Некоторые исследования показывают, что более высокое потребление кальция может помочь потерять жир и поддерживать здоровый вес. Кроме того, сыр богат белком казеином, который медленно переваривается, обеспечивая равномерное высвобождение аминокислот в кровь. Это медленное пищеварение помогает дольше ощущать сытость, уменьшая вероятность переедания.

Еще одним преимуществом сыра является содержание углеводов. Для тех, кто придерживается кетогенной диеты, сыр может быть лучше, чем греческий йогурт. Его мягкий вкус и кремовая текстура делают его универсальным ингредиентом, которым можно наслаждаться самостоятельно или добавлять в разнообразные рецепты.

Что полезнее для похудения

Когда дело доходит до выбора между греческим йогуртом и сыром для похудения, оба имеют явные преимущества.

С одной стороны, высокое содержание пробиотиков в греческом йогурте делает его отличным выбором для здоровья кишечника, что может способствовать снижению веса. Его низкое содержание сахара также делает его пригодным для тех, кто хочет сократить добавление сахара.

С другой стороны, медленно усваиваемый казеиновый белок сыра может помочь вам дольше оставаться сытыми, потенциально уменьшая общее потребление калорий. Благодаря низкому содержанию углеводов сыр является предпочтительным вариантом для тех, кто придерживается диеты с низким содержанием углеводов, чем греческий йогурт.

В конце концов, решение сводится к личным предпочтениям и диетическим потребностям. Если вам нравится острый вкус, и вы хотите улучшить здоровье своего кишечника, то греческий йогурт может стать лучшим выбором.

Включение в свой рацион как греческого йогурта, так и сыра может обеспечить сбалансированный подход, позволяя наслаждаться преимуществами каждого из них.