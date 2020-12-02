У Греції розкопали стародавні гробниці, яким більше 2000 років

На території Греції, а саме на півдні країни, археологи розкопали стародавні гробниці. Вчені припускають, що їх вік понад два тисяч років. В одній з них виявили бронзову скриньку з основою, квітковим орнаментом на ручках і левиними головами в місцях з'єднання ручок з краєм.

Про це пише Keep Talking Greece.

Зазначимо, що на місці знахідки в стародавні часи знаходилася стародавня Олімпія. Міністерство культури Греції повідомляє, що гробниці датуються кінцем IV-II століття до нашої ери.

Також археологи розкопали на цьому ж місці чотири прямокутних могили, а й три великих контейнери, ймовірно, для поховання. Всередині одного з них археологи виявили багато прикрашену бронзову скриньку з основою.

З моменту відкриття стародавнього кладовища археологи розкопали понад 200 могил, багато з яких відносяться до періоду від пізнього класицизму до елліністичного періоду.

В Греції розкопали стародавні гробниці (фото: keeptalkinggreece.com)

Нагадаємо, вчені виявили в Єгипті стародавнє поховання з більш ніж 100 непошкоджених саркофагів. Їх вік становить понад 2,5 тисячі років і це найбільша подібна знахідка в 2020 році.

Раніше вчені знайшли красиві артефакти на тілах стародавніх мумій.