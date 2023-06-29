Грета Тунберг получила особый подарок от Укрзализныци: такой вещи у нее точно не было

И это не простое путешествие, ведь 20-летняя Грета считает железнодорожный транспорт очень экологичным способом перевозок.

Самая известная экоактивистка Грета Тунберг посетила Украину 29 июня, встретилась с президентом Владимиром Зеленским, да еще и побывала в поезде Укрзализныци.

Что делала Грета на Киевском вокзале

В УЗ отметили, что Грета Тунберг - особенная пассажирка для Укрзализныци, ведь давно и последовательно пропагандирует поезда как экоответственную альтернативу другому транспорту. ⠀

"Мы нашли как отблагодарить: на Грете сегодня апсайклинговая (переработанная. - Ред.) кепка из укрзализнычного белья, а еще познакомили ее с блокнотами от No Waste Ukraine и украинского стартапа ReLeaf из переработанных опавших листьев, пластиковых крышечек и макулатурного картона", - говорится в сообщении.

Кроме того, Международная рабочая группа по экологическим последствиям войны после встречи с президентом побывала и в новом детском пространстве киевского вокзала и оставила украинским детям несколько приятных сюрпризов.

Грета Тунберг в Киеве (фото: Укрзализныця)

Для справки

Грета Тунберг - шведская экологическая активистка, выступающая за противодействие глобальному потеплению и изменению климата.

Тунберг, еще будучи 15-летним подростком, привлекла внимание благодаря своей прямой манере высказывания на публике и критике мировых политиков за недостаточное внимание борьбе с климатическим кризисом.

В августе 2018-го Тунберг стала известна тем, что начала первую школьную забастовку ради климата под зданием парламента Швеции.

В сентябре 2019 года Тунберг выступила на Саммите ООН по климату и привлекла широкое мировое внимание своим выступлением. А также благодаря тому факту, что она прибыла в США из Швеции на парусной яхте вместо авиаперелета по экологическим соображениям.

Речь Тунберг и крик "Как вы смеете?!" широко цитировались в СМИ.