Грета Тунберг получила особый подарок от Укрзализныци: такой вещи у нее точно не было
Самая известная экоактивистка Грета Тунберг посетила Украину 29 июня, встретилась с президентом Владимиром Зеленским, да еще и побывала в поезде Укрзализныци.
И это не простое путешествие, ведь 20-летняя Грета считает железнодорожный транспорт очень экологичным способом перевозок.
В Telegram-канале УЗ показали, какой подарок сделали активистке.
Что делала Грета на Киевском вокзале
В УЗ отметили, что Грета Тунберг - особенная пассажирка для Укрзализныци, ведь давно и последовательно пропагандирует поезда как экоответственную альтернативу другому транспорту. ⠀
"Мы нашли как отблагодарить: на Грете сегодня апсайклинговая (переработанная. - Ред.) кепка из укрзализнычного белья, а еще познакомили ее с блокнотами от No Waste Ukraine и украинского стартапа ReLeaf из переработанных опавших листьев, пластиковых крышечек и макулатурного картона", - говорится в сообщении.
Кроме того, Международная рабочая группа по экологическим последствиям войны после встречи с президентом побывала и в новом детском пространстве киевского вокзала и оставила украинским детям несколько приятных сюрпризов.
Грета Тунберг в Киеве (фото: Укрзализныця)
Для справки
Грета Тунберг - шведская экологическая активистка, выступающая за противодействие глобальному потеплению и изменению климата.
Тунберг, еще будучи 15-летним подростком, привлекла внимание благодаря своей прямой манере высказывания на публике и критике мировых политиков за недостаточное внимание борьбе с климатическим кризисом.
В августе 2018-го Тунберг стала известна тем, что начала первую школьную забастовку ради климата под зданием парламента Швеции.
В сентябре 2019 года Тунберг выступила на Саммите ООН по климату и привлекла широкое мировое внимание своим выступлением. А также благодаря тому факту, что она прибыла в США из Швеции на парусной яхте вместо авиаперелета по экологическим соображениям.
Речь Тунберг и крик "Как вы смеете?!" широко цитировались в СМИ.
Ранее мы писали, что экоактивистка Грета Тунберг наконец-то высказалась о подрыве Каховской ГЭС и работе ООН.
Напомним, что президент Владимир Зеленский встретился с экоактивисткой Гретой Тунберг, вице-президентом Европейского парламента Гайди Гаутала и другими экоактивистами.