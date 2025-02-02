Грэмми 2025: где и как смотреть онлайн

Премия Грэмми ежегодно приковывает внимание миллионов поклонников музыки. В этом году, 67-я церемония вручения наград состоится в Лос-Анджелесе. За ней можно будет наблюдать онлайн по телевизору и в Интернете.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как смотреть церемонию награждения Грэмми в 2025 году в прямом эфире.

Дата и время Грэмми 2025

67-й раз вручать премию Грэмми будут в ночь со 2 на 3 февраля 2025 года. Время начала: 03:00 (по Киеву). Уже традиционно церемония одного из самых престижных музыкальных событий мира пройдет в Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе, США. Эта арена стала уже традиционным местом проведения одного из самых престижных музыкальных событий мира.

Как смотреть Грэмми 2025 в Украине онлайн

К сожалению, в Украине нет официальной телевизионной трансляции премии, но есть несколько способов просмотра онлайн:

Официальный сайт CBS (трансляция доступна для зрителей из США, поэтому чтобы посмотреть ее в Украине, нужно подключить VPN и изменить IP-адрес на американский)

Стриминговые сервисы с доступом к CBS (по подписке): Paramount+, Hulu + Live TV, YouTube TV, FuboTV

YouTube и соцсети (официальный канал "Грэмми" опубликует самые яркие моменты, включая выступления артистов и объявления победителей)

Также многие мировые новостные сайты, посвященные музыке и шоу-бизнесу, будут вести текстовые трансляции, а также публиковать новости, фото и видео с церемонии. Писать о событиях вживую будут в том числе и украинские Telegram-каналы (например, SLAY MUSIC).

Трансляция с "красной дорожки" будет доступна для всех на YouTube-канале Recording Academy.

За всеми новостями о Грэмми также можно будет следить на официальном сайте премии GRAMMY.com.

Кто будет выступать на церемонии Грэмми 2025

Среди исполнителей, которые будут выступать на церемонии, объявлены:

Бенсон Бун

Билли Айлиш

Чаппелл Роан

Charli XCX

Doechii

RAYE

Сабрина Карпентер

Шакира

Тедди Свимз

Ведущим премии будет южноафриканский комик и сценарист Тревор Ноа.

Нынешняя трансляция также привлечет внимание к сбору средств для ликвидации последствий пожаров в Лос-Анджелесе и чествования работников экстренных служб.

Отметим, что больше всего номинаций в этом году получила певица Бейонсе - 11, благодаря ее альбому "Cowboy Carter". Это делает ее самой номинированной артисткой в истории премии с общим количеством 99 номинаций.

По 7 номинаций имеют Кендрик Ламар, Билли Айлиш, Post Malone и Charli XCX. Тейлор Свифт, Сабрина Карпентер и Чаппелл Роан получили по 6 номинаций.