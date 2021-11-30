Гріх чи ні? У ПЦУ розповіли про куріння тютюну

Як відомо, в Європу тютюн потрапив тільки після відкриття Колумбом Америки в кінці XV століття, а на нашій території він поширився в XVII столітті.

"Біблійні тексти ж писалися набагато століть раніше, але, незважаючи на те, що прямої згадки про куріння у них немає (як і про багато інших реалій сучасності), проте є чіткі вказівки, за якими ми розуміємо, що куріння - це гріховна і згубна звичка", - заявили в ПЦУ.

Чому куріння - гріх

Про шкоду здоров'ю від куріння відомо чимало: показання лікарів, статистика захворювань, згубний вплив під час вагітності на нове життя, що формується, шкоду від пасивного куріння для інших і т.д. Навіть на кожній пачці сигарет нагадується про ці небезпеки.

У ПЦУ зазначили, що з позиції церкви шкодити власному і чужому здоров'ю - це гріх. Адже Бог, створивши людину, подарував їй життя, і нікому, навіть їй самій не дозволив це життя вкорочувати, віднімати.

"Він дав заповідь "Не вбий", дотримуючись якої, людство повинно жити в мирі, любові та злагоді. Свідома шкода своєму здоров'ю - це дія проти Бога, це свідоме знищення, повільне вбивство, а значить - гріх", - зазначили в ПЦУ.

Часто від куріння страждає не тільки сам курець, а й люди, що його оточують. Так шкода множиться і завдає зло для здоров'я інших людей. Що також неприпустимо з погляду християнства.

Куріння - це шкідлива звичка, яка є залежністю. На церковній мові - це пристрасть, і людина стає її рабом. Отримуючи швидку насолоду, вона потребує нову та нову.