Гречка в Україні зникне з полиць магазинів? Експерти прогнозують ціну до 90 гривень за кг

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну ціни на багато продуктів харчування пішли вгору. Це стосується практично всіх продуктів, в тому числі й тих, які виробляють в Україні. Особливо відчутно подорожчала гречка.

Зараз ціна коливається від 60 до 70 гривень за один кілограм, трохи дешевше коштує гречка-січка, її в супермаркетах можна знайти навіть за 55 гривень. Як пояснюють експерти, з гречкою в Україні не все так просто.

Щорічно українці споживають близько 140 тисяч тонн гречки та тільки половина цього обсягу вирощується в Україні, решта - російського походження. Країна-агресор перевозила гречку в Казахстан, там міняли маркування і продавали її Україні за низькими цінами.

Посівна в більшості регіонів йде за планом і аграрії засівають зернові культури. Уряд закликає робити наголос на ті культури, яких найбільше потребує внутрішній ринок.

"Посівна проходить вчасно. В полі працює техніка. Голодувати не будемо", - заспокоює завідувач технології посівних культур Інституту Землеробства Олександр Любчич.

Підтверджує його слова і заступник директора з питань селекції Інституту землеробства Олена Костенко. Вона каже, що зараз більше попиту на гречку, кукурудзу та сою - саме вони користуються високим внутрішнім попитом.

Причину дефіциту гречки та її подорожчання пояснив директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий. За його словами, вирощувати гречку у великих обсягах аграріям було невигідно, дешевше було купувати. Тому і виник зараз дефіцит.

"Сьогодні Росія фактично закрита для постачання гречкою - ми почали відчувати великий дефіцит на нашому ринку, як посівного матеріалу, так і звичайної гречки. І це призведе до різкого подорожчання. Ми прогнозуємо, що вона буде коштувати не менше 80-90 гривень, залежно від регіону", - пояснив Громовий.

Зараз в Україну їде допомога від Канади - 140 тонн гречаного насіння. Це насіння зможуть використовувати фермери на деокупованих територіях, які не встигли посіяти ранні культури через військові дії.

Чи загрожує Україні дефіцит гречки?