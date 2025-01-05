Гречаники: домашний рецепт вкусных постных котлеток

Гречаники - небольшие котлеты, которые готовятся из гречневой крупы и овощей, например, картофеля и моркови. На каждый день для приготовления гречаников могли использовать фарш, а также домашний соус для подачи.
О том, как готовить гречаники, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Пан Фартух - прості рецепти".
Для того, чтобы приготовить гречаники к посту, понадобятся такие продукты:
Как можно догадаться из названия, гречаники готовятся из гречки. Сначала крупу нужно тщательно промыть, а затем отварить. Или же можно использовать гречку, которая осталась после ужина.
Чтобы постные котлеты из гречки лучше держали форму, к вареной крупе добавляют картофель. Его чистят от кожуры и натирают на мелкой терке.
Чтобы улучшить вкус гречаников, нужно почистить и натереть на маленькой терке 1 луковицу. Тщательно перемешайте массу для постных котлет, добавьте соль и специи по вкусу.
Также добавьте растительное масло и просейте в массу 2 ст. л. муки. Вымешайте ингредиенты и сформируйте небольшие котлеты.
После этого гречаники нужно обжарить до румяной корочки. Важно жарить котлеты на разогретой сковороде, чтобы они не прилипли к поверхности.
Как готовить гречаники (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)
Для того, чтобы постные котлеты были еще вкуснее, к ним можно приготовить зажарку. Почистьте луковицу, нарежьте ее на кубики, а морковь почистьте и натрите на крупной терке.
Сперва обжарьте лук до размягчения. Затем добавьте морковь и измельченный чеснок. Когда овощи слегка поджарятся, всыпьте оставшуюся муку.
Прожарьте ингредиенты в течение нескольких минут, постоянно помешивая. Тогда влейте воду, добавьте специи и протушите зажарку еще несколько минут. Готовые гречаники разложите по тарелкам и полейте овощным соусом.
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