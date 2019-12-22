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На кордоні з Польщею утворились значні черги

Новини » Надзвичайні події     22.12.2019 - 14:26
На кордоні з Польщею утворились значні черги
Фото: кордон з Польщею (facebook.com/max.nefyodov)

У ДМС пообіцяли добудову 12 пунктів пропуску на кордоні у 2020 році

Голова Державної митної служби України Максим Нефьодов заявив, що на кордоні України та Польщі утворились новорічні черги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Нефьодова у Facebook.

За словами глави ДМС, з виїзду на в'їзд "перекинули максимум людей".

На кордоні з Польщею утворились значні черги

"На кордоні традиційні вже новорічні черги з Польщі. Вибачте за існуючий стан речей, з нового року по затвердженому плану починаємо реконструкцію і добудову 12 пунктів пропуску на кордоні. Поки стараємось зробити все, що можемо із існуючою пропускною спроможністю, перекинули максимум людей з виїзду на в‘їзд. Але випустити з нашого боку більше авто, аніж пропустили поляки, ми фізично не здатні. Для розуміння - от фото/відео зі Смільниці онлайн - на нашій стороні є вільне місце! Зі сторони поляків стоїть черга (кадр з їх камери спостереження перед їх шлагбаумом на в‘їзд), там ще й купа людей на такс-фрі йде", - поінформував чиновник.

Фото: черги на кородоні з Польщею

Він додав, що специфіки додає і процедура оформлення авто, які належать українцям, що живуть за кордоном.

Опубліковано Max Nefyodov Неділя, 22 грудня 2019 р.

"Вони оформлюють письмове зобов‘язання про вивезення авто, а це довше, аніж пропустити туриста… Наступного року подумаємо, як електронізувати цей процес. Для прикладу, на Закарпатті минулого року оформлялось біля 100 таких авто за добу, зараз 1400", - зазначив Нефьодов.

Нагадаємо, 23 грудня минулого року із Польщі в Україну виїжджали десятки тисяч українців на різдвяні свята, через що на контрольних пунктах пропуску також утворилися величезні черги.

Як писало РБК-Україна, наприкінці 2018-го Міністерство закордонних справ радило громадянам України, які планують поїздку до Польщі або повертаються звідти додому, в період до 15 січня 2019 року уникати подорожей автомобільним транспортом.

У Польщі очікують скорочення потоку українських мігрантів В Україні прискорили проходження контролю на кордоні з Польщею
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