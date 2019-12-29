Грандіозний суперфінал Х-Фактор 10 сезон: хто став новим переможцем (відео)

Суперфінал шоу Х-фактор 10 сезон 2019 відбувся 28 грудня та ознаменувався грандіозним гала-концертом з нагоди дня народження популярного вокального конкурсу, а також визначив нового переможця проекту. Підопічна Ігоря Кондратюка Еліна Іващенко отримала на 16 ефірі найбільшу підтримку глядачів і стала володаркою "чемпіонського титулу".

Перед тим, як оголосити ім'я переможця ювілейного сезону Х-фактор, судді привітали українців з наступаючим Новим роком. Вихованець Олі Полякової Георгій Колдун тепло висловився на адресу нової переможниці та побажав їй щастя і подальших музичних звершень, а також подякував глядачам і свій "виховательці" за підтримку.

17-річна зірочка Іващенко виконала на закриття шоу яскраву фінальну пісню, зібравши на сцені інших учасників проекту.

Відео: Х-фактор 10 сезон - у суперфіналі перемогла Еліна Іващенко

З нагоди святкового випуску на гала-концерті Х-фактор виступав такі зірки, як MONATIK, Вєрка Сердючка, Alyona Alyona, Тіна Кароль, ALEKSEEV, "Антитіла", Alexander Krivoshapko, Ріапобой та Jamala.

Х-фактор 10 сезон - у суперфіналі перемогла Еліна Іващенко (Фото: facebook.com/XfactorUA)

Вокаліст з Білорусі Георгій Колдун в 16 випуск шоу виконав пісню Бон Джові.

Як зізналася нова переможниця шоу Іващенко, вона мріє стати легендою українського шоу-бізнесу. На суперфіналі дівчина виконала пісню Квітки Цісик "Де ти там".

Відео: Х-фактор 10 суперфінал - Еліна Іващенко виконала пісню Квітки Цісик "Де ти там"

В ефірі шоу суддя Андрій Данилко, який також радував глядачів на суперфіналі запальним номером в образі Сердючки, зізнався, що його мрією насправді була роль... Діда Мороза.

Ще один суддя проекту Дмитро Шуров також виступив на сцені Х-фактору з нагоди Дня народження шоу.

Відео: Х-фактор 10 суперфінал - Дмитро Шуров виконала пісню "Я можу все"