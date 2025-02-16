5 роскошных казино, которые выглядят круче королевских дворцов: здесь играют богатейшие люди мира

Marina Bay Sands, Сингапур

Marina Bay Sands - это комплекс, поражающий не только своим размером, но и эксклюзивной архитектурой. Открытый в 2010 году, он до сих пор является самым дорогим автономным казино в мире. Общая стоимость строительства составила 5,88 миллиарда долларов. Курорт расположен в центральном районе Сингапура и состоит из трех 55-этажных башен, которые соединены террасой на крыше. С этой смотровой платформы открывается невероятный вид на город и залив.

Казино занимает целых 15 000 квадратных метров и включает более 600 игровых столов и более 2300 игровых автоматов. Посетители могут наслаждаться разнообразием игр, от блэкджека до покера и рулетки.

Кроме того, Marina Bay Sands предлагает огромное количество дополнительных услуг, таких как более 2500 гостиничных номеров, выставочные залы, театры, рестораны и даже музей. Особенностью комплекса является также роскошный бассейн на крыше, ставший одной из главных туристических достопримечательностей.

Казино Marina Bay Sands (фото: Википедия)

Resorts World, Лас-Вегас

Resorts World - это один из самых новых и дорогих курортов в Лас-Вегасе, открытый в 2021 году. Его строительство, начавшееся еще в 2017 году, стоило 4,3 миллиарда долларов. Комплекс оформлен в азиатском стиле и включает три отеля с более чем 3500 номерами. Здесь есть не только казино, но и развлекательные комплексы, рестораны, бары и даже концертные залы.

Казино занимает площадь 10 900 квадратных метров и включает 117 игровых столов и более 1400 игровых автоматов. Одной из инноваций этого комплекса является возможность совершать ставки через мобильные кошельки, что делает процесс более удобным для посетителей. Кроме того, казино принимает криптовалюту, что является признаком современного подхода к азартным играм.

Казино Resorts World (фото: Википедия)

The Cosmopolitan, Лас-Вегас

The Cosmopolitan в Лас-Вегасе до недавнего времени было самым дорогим казино города, стоимость которого составила 3,9 миллиарда долларов. Это отель-курорт с двумя 184-метровыми башнями, где расположено 3027 номеров. Кроме казино, здесь есть рестораны, торговые зоны, театры и клубы. Казино занимает площадь 10 000 квадратных метров, где представлены не только классические игры, но и новейшие варианты азартных развлечений.

Оставляя привычные следы, The Cosmopolitan предлагает посетителям покерные турниры, ставки на спортивные события, а также специальные игровые розыгрыши с призами. Все эти элементы создают неповторимую атмосферу азарта и роскоши, которая присуща Лас-Вегасу.

Казино Cosmopolitan (фото: Википедия)

Venetian, Макао

Venetian Macau является частью группы Las Vegas Sands и является одним из крупнейших казино в мире, стоимость строительства которого составила 3 миллиарда долларов. Комплекс впечатляет размерами: только игорная зона занимает 51 000 квадратных метров, что делает его самым большим казино в мире. Здесь представлены более 3500 игровых автоматов и 800 игровых столов.

Помимо казино, Venetian включает в себя отель на 3000 номеров, а также спортивно-развлекательную арену, магазины, рестораны и даже каналы, по которым плавают гондолы, создавая атмосферу настоящей Венеции. Это место не только для азартных игр, но и для отдыха и развлечений для всей семьи.

Казино Venetian (фото: Википедия)

Casinò di Campione, Италия

Casinò di Campione, расположенное на берегу озера Лаго ди Кому, в Италии, является одним из самых больших и роскошных казино Европы, которое привлекает туристов не только из Италии, но и со всей Европы.

Открытый в 2007 году, этот комплекс обошелся в 1 миллиард долларов. Особенностью Casinò di Campione является его уникальное месторасположение, ведь казино находится в автономном итальянском анклаве, окруженном Швейцарией, что придает ему определенное очарование и эксклюзивность.

Казино занимает площадь более 55 000 квадратных метров, что делает его одним из самых больших казино в Европе. Здесь есть более 100 игровых столов, включая популярные варианты таких игр, как рулетка, блэкджек, покер и баккара, а также более 500 игровых автоматов. Казино также проводит международные покерные турниры, привлекающие игроков со всего мира.

Казино Casinò di Campione (фото: Википедия)