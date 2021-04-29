Графік роботи українських банків на Великдень та травневі свята
Українські банки на Великдень і травневі свята можуть самостійно встановлювати графік роботи, оскільки система електронних платежів СЕП Національного банку буде працювати в режимі 23/7.
Більшість відділень банків будуть закриті 1 і 2 травня, оскільки це вихідні дні – субота і неділя. Які відділення працюватимуть у свята - читайте у нашому матеріалі нижче.
Банківські установи в п'ятницю, 30 Квітня, працюватимуть у звичайному режимі, але час роботи відділень буде скорочено на одну годину. І попри на майже цілодобову роботу системи СЕП, більшість відділень банків відпочиватимуть з 1 по 4, а також з 8 по 10 травня. Доступні будуть тільки послуги в онлайн-платформах.
Варто відзначити, що всі банківські операції з 1 по 4 травня будуть зображатися датою наступного робочого дня – 5 травня, всі операції з 8 по 10 травня – датою наступного операційного дня 11 травня.
Як працюватиме ПриватБанк
У банку повідомили виданню "Сьогодні", що в будні дні будуть працювати всі відділення. А ось неділя і державні свята - будуть вихідними й всі відділення будуть закриті. У суботу працюватиме лише кілька чергових відділень.
1-4 травня – вихідні
5-7 травня - робочі дні
8-10-вихідні дні
З 11 травня – робота відділень у звичайному режимі
Як буде працювати ПУМБ
30 квітня - скорочений робочий день на 1 годину
1-4 травня (субота-вівторок) – вихідні дні
5-7 травня - робота у звичайному графіку
8-10 - вихідні дні
з 11 травня – робота у звичайному графіку
Як працюватиме Ощадбанк
Державний банк України не складав специфічний графік на свята, тому ймовірно, що відділення працюватимуть у звичайному святковому режимі:
30 Квітня - короткий день
1-4 травня – вихідні дні
5-7 травня - робочі дні
8-10 - вихідні дні
Роботу чергових відділень, а також відділень в кожному місті країни можна перевірити на офіційних сайтах або в мобільних додатках.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, як працюватимуть на травневі свята Нова Пошта, Укрпошта та доставка Meest.