Графік роботи українських банків на Великдень та травневі свята

Українські банки на Великдень і травневі свята можуть самостійно встановлювати графік роботи, оскільки система електронних платежів СЕП Національного банку буде працювати в режимі 23/7.

Більшість відділень банків будуть закриті 1 і 2 травня, оскільки це вихідні дні – субота і неділя. Які відділення працюватимуть у свята - читайте у нашому матеріалі нижче.

Банківські установи в п'ятницю, 30 Квітня, працюватимуть у звичайному режимі, але час роботи відділень буде скорочено на одну годину. І попри на майже цілодобову роботу системи СЕП, більшість відділень банків відпочиватимуть з 1 по 4, а також з 8 по 10 травня. Доступні будуть тільки послуги в онлайн-платформах.

Варто відзначити, що всі банківські операції з 1 по 4 травня будуть зображатися датою наступного робочого дня – 5 травня, всі операції з 8 по 10 травня – датою наступного операційного дня 11 травня.

Як працюватиме ПриватБанк

У банку повідомили виданню "Сьогодні", що в будні дні будуть працювати всі відділення. А ось неділя і державні свята - будуть вихідними й всі відділення будуть закриті. У суботу працюватиме лише кілька чергових відділень.

1-4 травня – вихідні

5-7 травня - робочі дні

8-10-вихідні дні

З 11 травня – робота відділень у звичайному режимі

Як буде працювати ПУМБ

30 квітня - скорочений робочий день на 1 годину

1-4 травня (субота-вівторок) – вихідні дні

5-7 травня - робота у звичайному графіку

8-10 - вихідні дні

з 11 травня – робота у звичайному графіку

Як працюватиме Ощадбанк

Державний банк України не складав специфічний графік на свята, тому ймовірно, що відділення працюватимуть у звичайному святковому режимі:

30 Квітня - короткий день

1-4 травня – вихідні дні

5-7 травня - робочі дні

8-10 - вихідні дні

Роботу чергових відділень, а також відділень в кожному місті країни можна перевірити на офіційних сайтах або в мобільних додатках.